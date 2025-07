Les victimes des tremblements de terre survenus en Turquie peuvent compter sur le soutien et le travail sans relâche des centaines de bénévoles du Croissant-Rouge turc, notamment à Malatya. L’organisme a mis en place divers points de ravitaillement dans toute la province avec la mobilisation de près de 50 cuisiniers professionnels. Trois repas sont offerts quotidiennement aux sinistrés avec l’aide de 400 bénévoles et 150 employés. Interrogé par l’Agence Anadolu, Baki Sirik, un responsable au Croissant-Rouge à Malatya, a affirmé qu'ils continueront à fournir ces aides alimentaires 24h/24 jusqu'à la fin de cette catastrophe. Lors de sa visite au centre de coordination de l’AFAD à Osmaniye, le président turc Erdogan a annoncé que le Croissant-Rouge distribue quotidiennement de la nourriture à 2,5 millions de personnes. Il a également noté qu'un total de 300.000 tentes ont été installées et qu'actuellement, 865.000 sinistrés sont hébergés dans des tentes, et 23.500 autres dans des maisons préfabriquées. LIRE AUSSI : Erdogan: l’Etat a mobilisé toutes ses ressources dans les zones sinistrées Pour rappel, un nouveau séisme de magnitude 6,4 a frappé lundi le district de Defne dans la province turque de Hatay. Ce nouveau tremblement de terre qui a secoué le sud du pays intervient deux semaines après le double séisme meurtrier du 6 février dans la même région. Le dernier bilan officiel fait état de 42.310 décès.