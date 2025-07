La famille du leader des droits civiques assassiné Malcolm X marque l'anniversaire de son assassinat en 1965 en annonçant son intention de poursuivre des agences telles que la CIA, le FBI et le département de police de New York, les accusant d'avoir joué un rôle dans son assassinat.

Une fille de Malcolm X, le militant des droits civiques assassiné il y a 58 ans jour pour jour mardi, a indiqué qu'elle a l'intention de poursuivre le FBI, la CIA, la police de New York et d'autres pour son assassinat et qu’elle compte demander des dommages et intérêts de 100 millions de dollars.

Ilyasah Shabazz a accusé diverses agences gouvernementales fédérales et new-yorkaises d'avoir dissimulé frauduleusement des preuves établissant qu'elles "ont conspiré et exécuté leur plan d'assassinat de Malcolm X".

"Pendant des années, notre famille s'est battue pour que la vérité soit révélée concernant son meurtre", a déclaré Shabazz lors d'une conférence de presse sur le site de l'assassinat de son père, aujourd'hui un mémorial à Malcolm X.

Le département de police de New York a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur les litiges en cours. Le FBI et la CIA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Malcolm X s'est fait connaître en tant que porte-parole national de la Nation of Islam, un groupe musulman afro-américain qui s'est battu pour les droits des Noirs.

Il a passé plus d'une décennie avec le groupe avant de perdre ses illusions, rompant publiquement avec avec Nation of Islam en 1964 et modérant certaines de ses opinions antérieures sur la séparation raciale, ce qui a provoqué la colère de certains membres du groupe et lui a valu des menaces de mort.