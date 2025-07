Avec plus de 40.000 morts et 120.000 bâtiments ravagés, les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février ont été les plus dévastateurs de l’histoire contemporaine. Un des plus gros problèmes posés par la catastrophe est sans doute la question du relogement.

En attendant la reconstruction des villes, qui commencera dès le mois de mars avec 200.000 logements dans les provinces en question, le pays entier s’est mobilisé pour mettre les victimes au chaud. Près de 1,6 million de personnes ont trouvé un abri, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan.

En plus des 300.000 tentes installées dans les zones touchées et qui hébergent 865.000 personnes, des milliers de centres comme des salles de sport, des centres de jeunesse ou encore des résidences universitaires ont été immédiatement mises à disposition pour accueillir les populations sinistrées. D’autres alternatives plus convenables pour du long terme sont également envisagées.

"Ma maison est la tienne", une initiative gouvernementale faisant appel à la générosité des citoyens turcs

Alors que l'aide continue d’affluer dans le pays, la direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD) a lancé une nouvelle campagne "ma maison est la tienne" (Evim yuvan olsun) en faisant appel à la solidarité du peuple pour résoudre la question du logement.

L’initiative met en relation les propriétaires de biens qui souhaitent aider les victimes et les populations sinistrées, le but étant de faciliter d’une part la recherche de logement et d’autre part permettre aux philanthropes de faire leur don dans un cadre sécurisé.

Trois différentes possibilités sont offertes : mettre à disposition le bien gratuitement pour une durée d’au moins 3 mois, la location du bien en contrepartie d’un loyer symbolique pour une durée minimale d’un an ou le financement caritatif d’un loyer. La préfecture prendra également en charge les factures d’eau, d’électricité et de chauffage.

Le ministre de l'Industrie et de la Technologie Mustafa Varank a indiqué qu'à ce jour, 4 191 candidatures ont été reçues pour la campagne.

"Les citoyens sont entrés en contact avec nous pour proposer leurs maisons qu’ils n’utilisent pas pour héberger les familles touchées par les séismes de manière sûre et confortable”, a-t-il déclaré.

Afin de répondre à cette demande, a expliqué Varank, “nous avons lancé un projet sous la direction de notre ministère de l'Intérieur, dans lequel nos préfectures travaillent activement sous la coordination de l'AFAD".

De nombreuses personnalités publiques ont également ouvert les portes de leur maison aux populations sinistrées. Le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a participé à la campagne avec deux maisons à Istanbul et Trabzon. Selcuk Bayraktar, président du conseil d'administration de l’entreprise Baykar, a également fait don de 22 appartements meublés pendant un an. Plusieurs artistes dont le chanteur Ibrahim Tatlises et la chanteuse Demet Akalin ont également apporté leur soutien à la campagne.

Des quartiers de mobile home

Les mobile-homes représentent une alternative efficace et confortable. Près de 23.500 personnes sont actuellement hébergées dans ces maisons préfabriquées, selon les dernières données. Erdogan a d’ailleurs annoncé que le nombre de maisons préfabriquées atteindra bientôt les 200.000. La communauté internationale a fait preuve d’un grand soutien en envoyant un grand nombre de mobile-homes. Le Qatar a par exemple promis 10.000 mobile-homes alors que l’OTAN a envoyé 600 logements préfabriqués.

Pour répondre au besoin d'hébergement d'urgence, le ministère du Commerce a interdit l'exportation de maisons préfabriquées pendant 3 mois et a réduit de 18% à 1% le taux de TVA sur la livraison de ces structures pour les sinistrés jusqu'à la fin de l'année.

Les hôtels au service des victimes

Les établissements hôteliers ont été les premiers à ouvrir leurs portes aux sinistrés. De nombreuses plateformes comme Otelz, répertorient les hôtels à travers la Turquie qui offrent un hébergement gratuit. Avec la coopération du ministère de la Culture et du Tourisme, l'AFAD et la Fédération turque des hôteliers, près de 100.000 personnes ont été logées dans des hôtels dans 21 provinces.