Le responsable suédois a fait cette déclaration dans une conférence de presse conjointe à Ankara, à la fin d’entretiens avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi.

Le responsable suédois et le commissaire européen se sont rendus en Turquie pour exprimer leur solidarité à la suite des tremblements de terre meurtriers du 6 février.

Exprimant sa gratitude envers les pays de l'Union Européenne, le chef de la Diplomatie turc a indiqué que l’Union Européenne qui a déjà fourni 50.000 tentes et 100.000 couvertures a promis de continuer à apporter son soutien.

De son côté, le commissaire européen a déclaré que sa génération n’a jamais vu de tremblements de terre aussi dévastateurs. “Nous sommes choqués par l’horreur que vivent les Turcs”, a-t-il confié après avoir présenté ses condoléances au peuple turc.

“Avec nos partenaires internationaux, nous avons montré un soutien immédiat et continuerons à le faire”, a-t-il assuré.

Le ministre suédois a pour sa part indiqué que tous les pays de l’UE se sont engagés à apporter aide et assistance à la Turquie. Il a annoncé une prochaine conférence des donateurs de l’UE dans quelques semaines pour “apporter un financement mondial”. “Notre humanité passe avant tout le reste” a-t-il insisté.

Selon les derniers chiffres officiels, plus de 42.000 personnes ont perdu la vie et plus de 105.000 autres ont été blessées lors des deux puissants séismes qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février à 9 heures d’intervalle.