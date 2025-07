Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné le raid de l'armée israélienne sur la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

Le ministère a rendu public un communiqué dénonçant les attaques des forces israéliennes dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, où 10 Palestiniens au moins ont été tués et plus de 100 autres blessés.

Ankara a appelé les autorités israéliennes à mettre rapidement fin à ces attaques et provocations afin d'éviter une spirale de violence dans la région.

"Nous invoquons la miséricorde d'Allah pour nos frères et sœurs palestiniens qui ont perdu la vie lors de ces attaques, et présentons nos condoléances à l'État palestinien et à son peuple", a écrit le ministère.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 10 Palestiniens avaient été tués et plus de 100 blessés, dont des personnes âgées et des civils, lors d'un raid de l'armée israélienne sur la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeyne, a condamné "l'attaque en cours des forces d'occupation sur Naplouse".

Abu Rudeyne a appelé l'administration américaine à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux crimes et aux attaques en cours contre le peuple palestinien et à faire activement pression sur le gouvernement israélien.