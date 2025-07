Dans une interview accordée à l’Agence Anadolu, Mohamed Salah, un haut responsable du Croissant-Rouge du Qatar, a souligné la nécessité d'efforts concertés de la part de la communauté internationale pour atténuer l’impact des tremblements de terre qui ont frappé le 6 février le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

"Nous allons nous efforcer avec tous nos partenaires pour avoir une contribution réelle destinée à réduire l'ampleur de la catastrophe", a-t-il déclaré.

Le responsable du Croissant-Rouge du Qatar a annoncé "avoir pris contact directement avec le Croissant-Rouge turc et l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) pour coordonner les travaux d'aide."

Le Croissant-Rouge du Qatar a également alloué 1 million de dollars du Fonds de réponse aux catastrophes pour apporter une aide d'urgence aux personnes touchées par les tremblements de terre dans les deux pays.

"Nous allons, en coopération avec notre homologue turc, fournir un certain nombre de cuisines mobiles en vue de couvrir les besoins dans les villes touchées par les tremblements de terre en Turquie", a assuré M. Salah.

Il a souligné que la priorité est de répondre aux besoins fondamentaux des populations sinistrées notamment en matière de nourriture et d'outils d'hygiène personnelle.Une situation humanitaire tragique

Le responsable du Croissant-Rouge du Qatar a expliqué que la situation à laquelle ils ont été confrontés en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre "était très difficile et indescriptible", ajoutant que "la tragédie est grande, et être témoin de la catastrophe sur le terrain n'a rien à voir avec le fait d'en entendre parler."

"Tout le monde doit agir rapidement pour fournir de l'aide, car la crise est énorme et nécessite que tout le monde se rassemble, et tout retard peut entraîner d'autres crises", a ajouté Salah.

Le responsable du Croissant-Rouge du Qatar s’est, toutefois, réjoui de la solidarité internationale avec la Turquie. Cette dernière “a été grande et remarquable”, a-t-il noté.