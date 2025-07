"Nous remercions sincèrement tout le peuple libanais et nos frères et sœurs pour cette solidarité et ce soutien", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse avec son homologue libanais Abdallah Bouhabib et le ministre libanais des Travaux publics et des Transports Ali Hamie dans la capitale Ankara.

"Le Liban a envoyé cinq équipes de recherche et de sauvetage et des équipes médicales,” a indiqué M. Cavusoglu qui a fait savoir que 16 Libanais sont morts dans les tremblements de terre.

"Nous surmonterons cela avec les moyens de la Turquie et le soutien de la communauté internationale et des pays amis et frères", a assuré Cavusoglu.

Concernant les relations bilatérales, il a rappelé que la Turquie a des liens historiques avec le Liban, et que la stabilité et la paix du Liban sont "très importantes" pour la Turquie.

Bouhabib, pour sa part, a précisé que le Liban a aidé les sinistrés turques malgré ses moyens limités: "Nous savons que la Turquie était avec nous dans nos moments difficiles."

Pour rappel, plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses qui ont frappé le sud de la Turquie.