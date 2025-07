La seconde partie des aides collectées en réponse à l'appel aux dons lancés par l'ambassade de Turquie à Tunis ont été envoyées.

“La cargaison est composée de couvertures, de couettes, de sacs de couchage, de tentes, de radiateurs, de couches, de nourriture et de kits d'hygiène nécessaires dans les zones touchées par les tremblements”, a annoncé l’ambassade de Turquie à Tunis.

“Jusqu'à présent, nous avons fait parvenir plus de 3 tonnes d'aides dans les zones touchées par les tremblements de terre”, a précisé l'ambassadeur de Turquie à Tunis, Caglar Fahri Cakiralp.

Le diplomate turc a par ailleurs remercié toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la campagne de collecte.

La Tunisie a envoyé des équipes de recherche et de sauvetage et du matériel de secours d'urgence en Turquie et en Syrie, à bord de deux avions militaires préparés sur instructions du président Kaïs Saïed après les tremblements de terre du 6 février.

A bord des avions se trouvaient 14 tonnes de fournitures dont de la nourriture, des médicaments, des aliments pour bébés, des couvertures et des articles d'hygiène. Une équipe de recherche et de sauvetage de 41 personnes était envoyée de Turquie et une équipe de 20 sauveteurs en Syrie.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, lundi 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6.