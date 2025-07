Il se prénomme Ali Cem. Ce petit garçon âgé de 10 ans vit aux Pays-Bas, il a décidé de ramasser des bouteilles en plastique auprès de son entourage avec un but bien précis : les recycler et récolter des fonds afin d’apporter sa pierre à l’édifice dans les collectes de solidarité envers les sinistrés des séismes.

Cette petite opération de recyclage lui a tout de même permis de collecter 2000 euros. Une belle somme pour un enfant de son âge et une initiative qui a rendu sa famille très fière. Sa démarche a été saluée par le consulat général de Turquie à Deventer qui a partagé sur les réseaux sociaux, une photo où l'on voit le consul général Muammer Hakan Cengiz remercier Ali Cem pour son grand cœur.

L'ambassadeur de La Haye, Selcuk Unal, a également appelé le petit Ali et sa famille pour le remercier.

"Ali Cem, 10 ans, a récolté 2000 euros avec le soutien de sa sœur et de ses amis pour soutenir les personnes touchées par les séismes en Turquie. Ali Cem nous a donné de la force et de l'espoir en cette période difficile. Il est petit en âge mais a un grand cœur. Merci Ali Cem", a-t-il déclaré.

Les tremblements de terre qui ont secoué la Turquie et la Syrie le 6 fevrier dernier ont causé d’énormes pertes en vies humaines et en dégâts matériels. En Turquie, on dénombre 43 556 décès selon le dernier bilan annoncé par les autorités.