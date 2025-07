Suite au double séisme qui a frappé les pays le 6 février, le monde entier s’est précipité pour apporter le soutien nécessaire afin de porter secours aux zones sinistrées.

Pour le dix-septième jour consécutif, les efforts officiels et populaires se poursuivent dans de nombreux pays pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre, qualifiés par l'Organisation mondiale de la santé de la "pire catastrophe naturelle depuis un siècle" à avoir frappé la région.

Voici les derniers développements pour la journée du vendredi 24 février :

15h40 GMT Sept étudiants étrangers de Turquie se déploient à Kilis pour apporter leur aideDes étudiants membres de la Fondation de secours humanitaire (IHH) s’activent à Kilis pour venir en aide aux sinistrés: “Nous sommes venus à Kilis pour aider les victimes et apporter un soutien psychologique aux jeunes”, a déclaré l’Haïtienne Esperancia Joseph, étudiante au département des affaires internationales et du commerce de l’université Gelisim d’Istanbul. “Nos étudiants internationaux sont en Turquie depuis longtemps et ils nous ont également aidés sur le terrain lors des récentes inondations à Kastamonu”, a ajouté Betul Dede, coordinateur universitaire de la Fondation.09h40 GMT - L’Association des fabricants et exportateurs de meubles se joignent aux efforts d’aide

Les membres de l’Association des fabricants et exportateurs de meubles (MOSDER) se joignent aux efforts d’aide aux victimes des tremblements de terre avec une aide en nature ainsi qu’un don en espèces de 2.5 millions de Livres turques à l’AFAD.

Dans ce contexte, les membres de MOSDER se sont engagés à fournir le mobilier nécessaire au projet d’implantation de deux mille agglomérations de mobil-homes, initié par MUSIAD (Association indépendante des industriels et des entrepreneurs Turcs) dans le district d’Elbistan de Kahramanmaras.

09h30 GMT- Le ministre turc du Trésor et des Finances informe le G20 sur les derniers développements relatifs aux séismes

Le ministre turc du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, a informé les membres du G20 sur les derniers développements relatifs aux tremblements de terre en Turquie.

“Nous avons remercié la communauté internationale pour son soutien et souligné l’importance de notre solidarité”, a-t-il écrit dans un message sur son compte Twitter, à l’issue de la 1ère réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, présidée par l’Inde.

09h15 GMT- L'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Ankara rend visite aux enfants victimes des séismes hospitalisés

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Ankara, Resad Mammadov, a rendu visite à l'hôpital aux victimes des deux violents séismes qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février.

Selon les informations fournies par l'ambassade, Mammadov a rendu visite aux enfants soignés dans un hôpital de la capitale Ankara.

Ainsi, Mammadov a pris des nouvelles de Aleyna Olmez, Hulyasu Kisa, Feyza Nur Yakar, Mirac Eren Doner, Ayca Cepni et Zeynep Kucukler, sortis de sous les décombres.

Mammadov a offert des cadeaux aux enfants et discuté avec leurs proches, précise la même source.

Par ailleurs, l’ambassadeur azerbaïdjanais a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

"La Turquie ne sera jamais seule. Le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais sont toujours aux côtés de la Turquie", a-t-il déclaré.

