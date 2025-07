La Chine a dévoilé, ce vendredi, une proposition de résolution "pacifique" de la crise entre la Russie et l'Ukraine, à l'occasion du premier anniversaire l'offensive russe contre l'Ukraine le 24 février 2022.

Selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, cette proposition souligne la nécessité de reprendre le "dialogue direct" entre la Russie et l'Ukraine dès que possible.

Le communiqué indique que cette proposition en 12 points explicite la vision de Pékin d'une "résolution pacifique" entre Moscou et Kiev, après un an de conflit armé.

Les clauses soulignent la nécessité de respecter la souveraineté de tous les pays, d'appliquer uniformément le droit international et d'abandonner la politique de deux poids deux mesures.

La Chine a également souligné l'importance de "renoncer à la mentalité de la guerre froide" tout en respectant et en répondant de manière appropriée aux intérêts légitimes et aux préoccupations sécuritaires de tous les pays.

La proposition chinoise inclut également un appel explicite à l'arrêt des combats, et souligne que "les conflits et guerres ne font de bien à personne.

"Les parties doivent faire preuve de retenue, s'abstenir de mettre de l'huile sur le feu et d'aggraver les tensions, et prévenir une nouvelle détérioration ou même un dérapage de la crise ukrainienne", lit-on dans ce communiqué.

Les relations entre la Russie et la Chine ne cessent de se renforcer, ce qui alimente les inquiétudes de l'OTAN concernant "la possibilité d’un soutien militaire" à Moscou fourni par Pékin, dans la guerre actuelle en Ukraine.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait fait état, mardi d’"une inquiétude grandissante" quant à l'intention de la Chine "d'armer et de soutenir la Russie dans la guerre" en Ukraine.

Stoltenberg a ajouté, lors d'une conférence de presse tenue à Bruxelles, que "C'est le président Poutine qui a commencé cette guerre de conquête impérialiste et continue de l'intensifier".

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait clairement indiqué, suite à sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine, à Moscou, que les relations entre la Russie et la Chine "ne sont pas dirigées contre des pays tiers, mais qu'elles ne sont pas non plus soumises à la pression de pays tiers".