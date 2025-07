Le Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé vendredi l'organisation à la mi-mars d’une réunion entre la Turquie, la Finlande, et la Suède autour de l’adhésion des deux pays nordiques à l’OTAN.

"Nous sommes convenus de relancer les pourparlers et de convoquer une réunion trilatérale entre la Finlande, la Suède et la Turquie au siège de l'OTAN à la mi-mars, sous mes auspices", a déclaré Stoltenberg qui s’exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre estonien Kaja Kallas à Tallinn, en Estonie.

Les parties discuteront de "la manière de mener à bien le processus d'adhésion" des deux États, a ajouté le dirigeant de l’OTAN qui était en visite en Estonie avec la Présidente de la Commission européenne von der Leyen.

Le secrétaire général de l’OTAN a déclaré avoir "eu de bonnes discussions avec le président (Recep Tayyip) Erdogan" lors de sa visite à Ankara la semaine dernière.

Pour rappel, alors que le processus d’adhésion requiert l’unanimité des 30 membres de l’alliance militaire, la Turquie a fait usage de son droit de veto pour bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.

Ankara accuse les deux pays nordiques de tolérer et même de soutenir des groupes terroristes, notamment le PKK et l'organisation terroriste FETO, le groupe à l'origine de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 en Turquie.

M. Stoltenberg s'est également félicité que le Parlement hongrois ait entamé la semaine prochaine le processus de ratification du protocole d'adhésion des deux pays.

Il a fait observer qu'il s'agit du processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire moderne de l'OTAN, puisque la Suède et la Finlande ont présenté leur demande d'adhésion en mai dernier et que les dirigeants de l’Alliance ont décidé de les inviter un mois plus tard seulement.

"Ce qui importe le plus ce n'est pas que la Finlande et la Suède adhèrent exactement au même moment. Le plus important, c'est qu'ils adhèrent le plus tôt possible", a souligné M. Stoltenberg.

Il a également affirmé que les deux pays se trouvent "dans une zone complètement différente" et qu'ils ont déjà fait de grands progrès dans leur intégration à la structure civile et militaire de l'OTAN.