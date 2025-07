Depuis le début de la guerre en Ukraine, Kiev a reçu une vaste gamme d'équipements militaires de plus de 30 pays. Les Etats-Unis sont de loin le plus grand donateur d’armes et d'équipements avec 44,3 milliards d’euros d'aide annoncée du 24 janvier 2022 au 15 janvier 2023. Le Royaume-Uni vient en deuxième position avec une contribution de 4,9 milliards d’euros sur la même période. Selon le site Statista, les montants accordés par ces deux pays représentent respectivement 0,4 % et 0,3 % de leur PIB.

Les Etats-Unis

Les États-Unis ont annoncé cette semaine un nouveau soutien d'une valeur de 2 milliards de dollars. Le président américain a annoncé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelenzky, lors de sa visite cette semaine "plus d'artillerie, plus de munitions, plus d'Himars", en plus de précédentes promesses américaines de livrer davantage de véhicules blindés et, plus tard, des tanks. Le système Himars (High Mobility Artillery Rocket System), fabriqué par le géant américain Lockheed Martin, est un lance-roquette monté sur des blindés légers, déjà utilisé avec efficacité par les forces ukrainiennes.

Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a déclaré qu'il enverrait des chars Challenger 2 pour contribuer à l'effort de guerre de l'Ukraine, Le Royaume-Uni a accepté de fournir 14 chars Challenger 2 à l’Ukraine. Le Challenger 2 est le principal char de combat de l'armée britannique. En outre, le Royaume-Uni a fourni plusieurs systèmes de défense aérienne, dont le Starstreak, conçu pour abattre à courte distance les avions volant à basse altitude. En tout, le Royaume-Uni a fourni une aide de 4,9 milliards d’euros à l’Ukraine. Londres a par ailleurs appelé le G7 a accélérer son aide militaire à Kiev, plaidant pour la livraison d’avions aux normes de l’Otan, précisant toutefois que les formations de pilotes prendraient jusqu'à trois ans. L'armée ukrainienne dispose d'appareils de conception soviétique.

L’Union Européenne

Pour la première fois de son histoire, l'Union Européenne a financé l’expédition d’armement vers un pays hors de l’union. Certes, les règles de l’UE stipulent que la coalition ne peut utiliser son budget normal pour financer des opérations militaires, mais elle a utilisé le fonds “European peace facility” (facilité européenne pour la paix) qui est un fonds extrabudgétaire créé afin “d'améliorer sa capacité à prévenir les conflits, à consolider la paix et à renforcer la sécurité internationale”. Fin 2022, l’Europe s’est ainsi engagée à offrir une aide de 18 milliards d’euros en 2023, soit 1,5 milliard d’euros par mois. L’Union a également délivré un kit de premiers secours d'une valeur de 500 millions d'euros (530 millions de dollars) qui a été envoyé le 26 février 2022, ainsi qu’une mission pour former 15.000 soldats ukrainiens en novembre de l'année dernière. Le soutien militaire européen à l'Ukraine a dépassé les 3,6 milliards d'euros à ce jour.

L’Allemagne

Après de longs débats, l'Allemagne a décidé d'envoyer 14 chars Leopard 2 en Ukraine, qui sont attendus fin mars. Le pays a également envoyé trois systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM, des missiles, des systèmes de défense aérienne PATRIOT, 37 chars antiaériens blindés GEPARD, des milliers de munitions, 500 missiles STINGER et 2 700 missiles STRELA. Des drones de surveillance, des radars et des véhicules blindés font partie des autres équipements envoyés par Berlin.

La France

Le soutien militaire de la France depuis le début de la guerre le 24 février dernier s'est élevé à 550 millions d’euros. Outre des équipements tels que des casques, les soldats français ont également formé 400 membres des forces ukrainiennes. La France a envoyé 100 chars AMX10-RC, six canons TRF1, des missiles antichars et deux lance-roquettes multiples de type LRU. Le pays s'est également engagé à fournir des missiles de défense aérienne Mistral et des systèmes de défense aérienne Crotale et Mamba SAMP-T.

LesPays-Bas

Les Pays-Bas ont envoyé 200 missiles Stinger, 50 rampes FIM-92 Stinger, des missiles AMRAAM et Harpoon, 90 chars T-72 et se sont engagés à livrer 100 chars Leopard 1. Le gouvernement néerlandais a également annoncé avoir consacré 2,5 milliards d'euros de son budget 2023 à l'aide militaire et humanitaire à l’Ukraine.

L’Italie

La valeur totale du soutien militaire italien à l'Ukraine est estimée à 450 millions d'euros, selon les médias locaux. Les chiffres détaillés de l'équipement livré n'ont pas été détaillés, mais on sait que l'Italie a envoyé des obusiers de 155 mm, des missiles antichars MILAN et des mortiers de 120 mm.

L’Espagne

Les systèmes de défense aérienne Hawk et Aspide étaient les principaux éléments de l'aide espagnole à l’Ukraine. L'Espagne a également envoyé des uniformes militaires, des véhicules militaires légers, des ambulances, des munitions et du matériel, ainsi que 6,7 millions de fusils et de pistolets. Le gouvernement espagnol a également promis d'envoyer 10 chars Leopard 2 A4.

Pologne

Après avoir envoyé 250 chars de type soviétique en Ukraine, la Pologne prévoit également de livrer en mars 60 chars modernes, dont 14 chars Leopard 2, en plus de milliers de pièces de munitions. Le montant du soutien militaire polonais était de 2,2 milliards d'euros, outre des lance-roquettes, des systèmes de missiles sol-air et des canons antiaériens S-60.

Les Pays baltes

L'Estonie a envoyé des milliers de munitions, des armes antichar Carl Gustaf, d'une valeur totale de 370 millions d'euros, selon un communiqué du 19 janvier. La Lituanie a fourni un soutien d'une valeur de 240 millions d'euros jusqu'à présent, tandis que le soutien letton a grimpé à 370 millions d'euros. Ce dernier a envoyé 10 anti-aériens Stinger, de nombreux hélicoptères et 30 camions d'équipement personnel et d'autres matériaux tels que la nourriture et les médicaments.

La Grèce

La Grèce a décidé d'envoyer un soutien militaire à Kiev juste après le déclenchement de la guerre. Le pays a envoyé 20 véhicules blindés de type BMP-1, et de nombreux équipements militaires.

La Turquie

Les drones ont joué un rôle important dans le conflit jusqu'à présent, nombre d'entre eux étant utilisés pour la surveillance, le ciblage et les opérations de transport lourd.

La Turquie a vendu des drones armés Bayraktar TB2 à l'Ukraine au cours des derniers mois, tandis que le fabricant turc du système a fait don de drones pour soutenir l’Ukraine. Selon les analystes, les Bayraktar TB2 ont été extrêmement efficaces, volant à environ 7 600 m (25 000 pieds) avant de descendre pour attaquer des cibles russes avec des bombes guidées par laser.

Par ailleurs, le président turc a déclaré vendredi que la Turquie était prête à contribuer de toutes les manières possibles pour établir un cessez-le-feu et arriver à une solution négociée pour mettre fin à la guerre.

Le Canada

Depuis février 2022, le Canada s’est engagé à accorder à l’Ukraine de l’aide militaire d’une valeur dépassant 1 milliard de dollars. Le pays a également proposé un soutien opérationnel, il a formé des centaines de soldats ukrainiens dans des lieux tiers, et fait des dons d'artillerie et de munitions.

En janvier 2023, le pays s’est engagé à livrer un système national de missiles surface‑air perfectionné (NASAMS) et les missiles associés. Ce système de défense surface-air à courte et moyenne portées qui protège contre les attaques de drones, de missiles et d’aéronefs a été acheté aux Etats-Unis et est en cours de livraison.

Le pays a également fait don de 4 chars de combat principaux Leopard 2 A4 y compris les pièces de rechange, les munitions et la formation. Il a également livré 39 véhicules blindés de soutien au combat (VBSC) et 8 véhicules blindés achetés de Roshel livrés en mai 2022.

La ministre de la défense canadienne a annoncé en janvier 2023 que le Canada fera don à l’Ukraine de 200 véhicules blindés. Plusieurs lance-roquettes, systèmes d’obusiers M777 et munitions ont également été livrés.

Depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, 31 pays ont fourni de l’armement à Kiev et plusieurs livraisons sont en cours.