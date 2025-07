"C'est la première fois que le gouvernement japonais met en place un hôpital de type II, capable d’effectuer des opérations chirurgicales et accepter des patients pour un séjour de nuit", a annoncé à l'Agence Anadolu Takeshi Ishihara, chef des 70 membres du personnel médical et paramédical japonais déployé en Turquie.

Peu après les fortes secousses qui ont ébranlé la Turquie, le Japon a immédiatement envoyé des équipes de recherche et de sauvetage, en plus de l'aide d'urgence, pour contribuer aux opérations post-séismes. Ishihara, qui est aussi fonctionnaire du ministère japonais des Affaires étrangères, a déclaré que l'équipe médicale japonaise est arrivée en deux groupes les 13 et 15 février, date à laquelle elle a commencé ses opérations.

Ce dernier, qui supervise l'assistance médicale à Gaziantep, a expliqué que “l’équipe médicale japonaise peut fournir des consultations sur les maladies chroniques et également réaliser des dialyses", avant d'ajouter que le centre accepte aussi les "patients ordinaires" qui souffrent d'autres problèmes.

L’équipe médicale japonaise qui a traité plus de 600 patients jusqu’à ce jour, coopère avec l'hôpital public de la région. "Lorsque nous avons besoin de matériel, l'hôpital national turc nous le prête et s'il a besoin de quelque chose, nous le faisons... nous travaillons en étroite collaboration", a déclaré le responsable japonais.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est entretenu par téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan la semaine dernière pour lui transmettre ses condoléances et lui exprimer sa solidarité.

"Le Japon va fournir une aide d'urgence d'un montant de 8,5 millions de dollars ainsi que des biens de secours supplémentaires pour la Turquie", a déclaré M. Kishida à M. Erdogan.