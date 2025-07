Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a secoué samedi la province centrale de Nigde, en Turquie, a indiqué la direction de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Le tremblement de terre avait une profondeur de 7 kilomètres et a frappé le district de Bor à 13h27 heure locale, a précisé AFAD.

Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

18h00 GMT - Kazakhstan: Près de 10 millions de dollars collectés pour les victimes des séismes en Turquie

Près de 10 millions de dollars ont été collectés au Kazakhstan dans le cadre d’une campagne d’aide lancée pour les victimes des deux violents séismes qui ont frappé le sud de la Turquie, le 6 février.

La somme récoltée a été envoyée à la Direction turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Bulat Utemuratov, homme d’affaires kazakh, a fait un don de 5 millions de dollars aux personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie, a fait savoir l’ambassade de Turquie à Astana, dans un communiqué rendu public samedi.

17h30 GMT- Le ministre turc des Affaires étrangères et son homologue égyptien ont discuté des séismes du 6 février

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et son homologue égyptien Sameh Shoukry ont discuté samedi, lors d’un entretien téléphonique, du double séisme meurtrier dans le sud de la Turquie.

Cavusoglu et Shoukry ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements après les tremblements de terre, selon des sources diplomatiques turques.

17h15 GMT- Riyad envoie 14 avions d’aide humanitaire pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie

L'Arabie saoudite a envoyé 14 avions chargés d'aide humanitaire aux victimes des séisme en Turquie et en Syrie, a indiqué Anadolu citant un porte-parole saoudien.

"Chaque avion transporte entre 30 et 40 tonnes d'aide aux victimes du séisme", a déclaré Samer Al-Jutaili, porte-parole du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane, à la chaîne saoudienne Al Ekhbariya.

Il a signalé que la première phase de l'aide humanitaire saoudienne consiste à fournir de la nourriture, des abris et des médicaments.

"L'Arabie saoudite poursuivra son pont aérien pour soulager les victimes des séismes en Turquie et en Syrie", a ajouté le porte-parole.

12h18 GMT Erdogan rencontre son homologue azerbaïdjanais après les séismes dévastateurs

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli samedi son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour des entretiens à Istanbul.

Erdogan et Aliyev ont tenu une réunion à huis clos au manoir Vahdettin, selon le service de presse de la présidence.

Aucune autre information n'a été publiée sur la réunion, qui intervient alors que la Turquie fait face aux conséquences des séismes qui ont fait plus de 44.210 morts dans le sud du pays.

L'Azerbaïdjan a été parmi les premiers pays à envoyer des équipes de secours et des équipements après les tremblements de terre dévastateurs.

9h30 GMT - Intenses contacts diplomatiques de Mevlut Cavusoglu après les séismes meurtriers

Alors que les condoléances affluent et que les pays mobilisent leur soutien, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, est engagé dans d'intenses contacts diplomatiques depuis les tremblements de terre meurtriers du 6 février dans le sud de la Turquie.

De son homologue grec Nikos Dendias au secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, Cavusoglu a tenu 23 réunions et plus de 70 appels téléphoniques avec plusieurs ministres, diplomates et hauts représentants d'organisations internationales.

09h00 GMT- La première dame de Turquie rencontre le chef d'ONU-Habitat

La Première dame de Turquie Emine Erdogan a rencontré Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), à Istanbul.

Sharif a transmis à cette occasion ses condoléances à la Turquie suite aux tremblements de terre dévastateurs du 6 février.

Elle a déclaré qu'ONU-Habitat avait des équipes travaillant dans les régions touchées et se tenait prêt à soutenir les efforts de reconstruction.

06h00 GMT AFAD: 9136 répliques ont été enregistrées depuis le 6 février

AFAD a indiqué que 9136 répliques ont été enregistrées suite aux tremblements de terre, dont l'épicentre était dans la province de Kahramanmaraş.

La direction a fait savoir que le nombre de personnes évacuées des zones frappées par les séismes a atteint 528.146 personnes.

Elle a ajouté qu'il y a au total 240.000 membres du personnel de l'AFAD, de la police, de la gendarmerie, de l'armée, du secours médical national, des ambulances, de la sécurité locale, des équipes de soutien et des volontaires déployées sur le terrain dans les zones sinistrées.

Selon AFAD, 335.382 tentes ont été érigées tandis que la construction de villes de mobil homes se poursuit dans 10 provinces et 130 points.

05h50 GMT Le G7 exprime sa “profonde empathie” avec les victimes des séismes dévastateurs

Les pays industrialisés du G7 ont exprimé leur “profonde empathie” avec tous ceux qui ont été touchés par les tremblements de terre dévastateurs ayant frappé de vastes régions de la Turquie et de la Syrie.

Les dirigeants des sept pays les plus industrialisés ont déclaré, dans un communiqué, "nous sommes solidaires des peuples de Turquie et de Syrie et promettons notre soutien continu pour faire face aux répercussions de cette catastrophe".

"Il est essentiel que l'aide humanitaire parvienne le plus efficacement possible à tous ceux qui en ont besoin", ont-ils insisté.

Les dirigeants ont également applaudi l'élargissement de l'aide transfrontalière vers la Syrie pour une période initiale de trois mois.

Ils se sont félicités de la conférence des donateurs conduite par l'Union européenne prévue en mars prochain, dans le but de soutenir les peuples turc et syrien.

Pour le live blog du vendredi 24 février, cliquez ici: