Biden a autorisé vendredi le secrétaire d'État Antony Blinken à fournir une aide de 50 millions de dollars du Fonds d'assistance d'urgence, pour répondre aux besoins urgents des réfugiés dans les zones secouées par les séismes.

Biden a déclaré que l'aide comprenait des contributions à des fondations internationales et à des organisations non gouvernementales -y compris les communautés d'accueil- et le paiement des dépenses administratives du Bureau de la population, des réfugiés et de la migration relevant du Département d'État américain.

Pour répondre aux besoins inattendus des réfugiés et de l'immigration résultant des tremblements de terre, Biden avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il était dans l'intérêt des Etats-Unis que jusqu'à 50 millions de dollars d'aide soient fournis aux personnes affectées, versés du Fonds d'aide d'urgence aux réfugiés et à la migration (ERMA), en vertu de la loi sur l'aide à l'immigration et aux réfugiés (MRAA).