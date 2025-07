Le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a annoncé la création d'un nouvel organisme chargé de superviser les travaux d'enlèvement des décombres dans les zones historiques touchées par les tremblements de terre afin de sauver ce qui peut l'être, et d'utiliser les décombres pour des travaux de restauration.

Ersoy a déclaré depuis le Musée des antiquités de Hatay avoir créé cet organisme pour superviser les travaux d'enlèvement des décombres dans les lieux qui ont une valeur historique et culturelle et ont été endommagés par les tremblements de terre qui ont frappé les régions du sud de la Turquie le 6 février.

Il a ajouté que des équipes ont effectué des inspections des lieux historiques et culturels dans les villes touchées par les tremblements de terre et fait un décompte les bâtiments historiques endommagés et des bâtiments complètement détruits.

Les séismes dévastateurs qui ont frappé le sud de la Turquie ont causé des dommages à plusieurs sites historiques dont la cathédrale catholique d’Iskenderun dans la province de Hatay et le château de Gaziantep.