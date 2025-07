Interrogé sur la question de savoir si les messages de soutien et la participation d’une équipe de sauvetage grecque allait ouvrir une "nouvelle page" dans les relations entre la Turquie et la Grèce, le directeur de communication de la présidence turque a assuré que c’était le cas.

"Bien sûr, nous sommes reconnaissants à la Grèce et à tous les pays qui nous soutiennent. Nous souhaitons toujours avoir de bonnes relations avec tous nos voisins. Il est également naturel d'avoir des désaccords entre les Etats de temps en temps ”, a-t-il déclaré lors d’une interview accordée au journal grec Kathimerini.

Altun a affirmé que les différends entre la Turquie et la Grèce pouvaient être résolus “sur la base d'un dialogue sincère et équitable, conformément au droit international”, ajoutant que le peuple turc “n'a jamais laissé en plan une main amicale qui lui a été tendue."

Les deux séismes qui ont frappé le sud de la Turquie avaient relancé une “diplomatie des séismes” entre la Grèce et la Turquie. Dans un élan de solidarité, la Grèce avait envoyé une équipe de sauvetage et plusieurs aides humanitaires, et le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias avait visité les zones sinistrées avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu dans les jours qui ont suivi les séismes.

Panser les plaies des victimes, une priorité du gouvernement

Altun a insisté que la priorité du gouvernement turc est de répondre aux besoins des victimes et de reconstruire les villes touchées par les séismes.

“Nous nous employons soigneusement à panser les plaies des victimes”, a-t-il dit, faisant remarquer au passage que “le peuple turc a fait montre d'un grand élan de solidarité et de soutien financier aux organisations engagées dans l’aide humanitaire, notamment la direction de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Altun a également tenu à rappeler que les deux tremblements de terre, qui se sont produits à environ neuf heures d'intervalle dans 11 provinces, étaient bien plus importants en termes de puissance et de dégâts que celui de Marmara en 1999.

"Notre pays a qualifié ces tremblements de terre de “catastrophe du siècle" a-t-il poursuivi.

Concernant les efforts de reconstruction dans les provinces dévastées par les séismes, Altun a rappelé que lors de précédentes catastrophes naturelles, son gouvernement a toujours tenu ses promesses en termes de dédommagement. Et d’assurer qu’il fournira une nouvelle fois aux victimes des séismes "un hébergement sûr et de qualité."

"Nous avons détecté de fausses alertes sur Twitter"

Interrogé sur la suspension provisoire de l'accès au réseau social Twitter, Altun a souligné que ces dernières années, la lutte contre la désinformation est devenue une question primordiale non seulement en Turquie, mais aussi dans le monde entier.

Il a en outre noté que la Turquie a remarqué après les tremblements de terre que de nombreuses fausses alertes fusaient sur les réseaux sociaux, retardant et sabotant ainsi les travaux de sauvetage dans la zone des séismes.

"Nous enquêtons toujours pour définir si cela était intentionnel ou si c'était le fait d'éléments internes et externes qui voulaient saboter les efforts de recherche et de sauvetage. Une décision administrative a donc été prise. Twitter a également déclaré qu'il comprenait nos préoccupations et prenait des mesures concrètes pour y répondre. Les restrictions ont été levées quelques heures plus tard." a fait savoir le directeur de communication de la présidence..