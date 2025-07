Gvardiol a remis son maillot numéro 32 signé à l'ambassade de Turquie à Zagreb.

"Gvardiol, l’une des stars de l’équipe nationale de Croatie et de Leipzig, nous a envoyé, par preuve de solidarité, son maillot qui sera vendu au profit des sinistrés des séismes en Turquie", a déclaré l'ambassadeur de Turquie à Zagreb, Yavuz Selim Kiran, sur les réseaux sociaux.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, lundi 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.

Selon le dernier bilan annoncé par les autorités, on dénombre 44 218 décès.​​​​​​​