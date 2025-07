Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont été suivis de 9.136 répliques, faisant au moins 44.218 morts en Turquie, selon l'AFAD, la direction de gestion des catastrophes et des urgences du pays. En Syrie, le nombre de morts s'élève à 5914.

Voici les dernières mises à jour :

19h00GMT-Les fans du club de football d'Istanbul Besiktas ont jeté des milliers de jouets en peluche sur le terrain dimanche en signe de solidarité envers les enfants qui ont été touchés par les tremblements de terre dévastateurs du 6 février en Turquie.

Le match de dimanche entre Besiktas et Fraport TAV Antalyaspor au parc Vodafone d'Istanbul a été interrompu à 4 minutes 17 secondes après le coup d'envoi en mémoire du tremblement de terre initial, qui a frappé à 04h17 heure locale (0117GMT).

Une campagne a été lancée en amont, demandant aux fans d'apporter des jouets en peluche au parc Vodafone de Besiktas, afin qu'ils soient redistribués aux enfants sinistrés.

18h00 GMT - Londres : un marché caritatif au profit des victimes des tremblements de terre en Turquie

Des femmes turques ont pris l’initiative d’organiser un marché caritatif dont les recettes de vente seront versées aux victimes des séismes.

Des philanthropes de la capitale britannique, ont organisé un marché caritatif au profit des victimes des tremblements de terre en Turquie.

L’imam de la mosquée, Abu Bakr Tizgul, a déclaré que les recettes de vente seront versées aux victimes des séismes.

17h30 GMT - Des équipes de deux pays toujours sur place dans la région touchée par les séismes en Turquie

Les équipes de l’Azerbaïdjan et des Philippines sont toujours sur place après les tremblements de terre meurtriers du 6 février, pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

“Près de 11.500 équipes de recherche et de sauvetage sont venues de 90 pays. Actuellement, deux pays sont toujours sur place, l’Azerbaïdjan et les Philippines, avec environ 700 personnes. 30 hôpitaux de campagne sont venus de 27 pays... Actuellement, 10 d’entre eux sont rentrés et 20 sont toujours actifs”, a déclaré Cavusoglu aux journalistes dans la province d’Adiyaman.

Par ailleurs, les premiers porte-conteneurs, qui ont été chargés depuis le Qatar, devraient arriver au port d’Iskenderun dans les prochains jours, a-t-il indiqué, ajoutant que l’arrivée d’environ 15 725 conteneurs était planifiée.

17h00 GMT - La Jordanie continue d’envoyer des aides à la Turquie et à la Syrie

La Jordanie a déclaré, dimanche, qu’elle continuait de fournir une aide humanitaire à la Turquie et à la Syrie, annonçant l’envoi de 7 nouveaux camions en Syrie.

Selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères, l’organisation caritative hachémite jordanienne (officielle) a dépêché un convoi d’aide terrestre composé de 7 camions vers la Syrie. Le flux d’aide vient en application des directives royales pour venir en aide aux personnes touchées par les tremblements de terre en Syrie et en Turquie.

L’aide totale que la Jordanie a envoyée à la Turquie et à la Syrie s’élève à 13 avions, 82 camions de secours et 10 ambulances, en plus d’un pont aérien pour transporter 10 000 tentes.

15h30 GMT - Le nombre de morts dans les tremblement de terre grimpent à 44.374

L'AFAD (Direction de la gestion des urgences et catastrophes) a rapporté que le bilan des victimes des séismes en Turquie s'est élevé à 44.374 morts.

13h00 GMT - Aucun risque de maladie contagieuse dans la région selon le ministre de la santé

Le ministre turc de la santé Fahrettin Koca a informé de la situation sanitaire après les séismes meurtriers lors d’une conférence de presse à Gaziantep.

Koca a indiqué que le ministère turc de la santé procède avec une grande sensibilité à des campagnes de vaccination contre le tétanos et qu’il n’y a à ce jour aucun risque de maladie contagieuse dans la région.

11h58 GMT - Visite de solidarité en Turquie du ministre hongrois des Affaires étrangères

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, se rendra lundi en Turquie pour exprimer sa solidarité à la suite des tremblements de terre meurtriers du 6 février.

Szijjarto rencontrera le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à Ankara "pour exprimer sa solidarité et transmettre ses condoléances", a déclaré dimanche le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Hongrie fait partie des pays qui ont envoyé des équipes de sauvetage et du matériel de secours après les deux tremblements de terre, qui ont fait plus de 44 210 victimes dans 11 provinces du sud de la Turquie.

11h30 GMT - Prise en charge de 1 188 blessés à Istanbul

Les hôpitaux d’Istanbul continuent de soigner 1 188 personnes blessées à la suite des tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie à l’aube du 6 février.

Environ 14 000 blessés avaient été transférés dans les hôpitaux d’Istanbul après les tremblements de terre.

Le transfert des blessés des zones sinistrées vers Istanbul s’était effectué à bord d’avions-ambulances du ministère de la Santé et d’avions du ministère de la Défense.

07h48 GMT - Le Pakistan dépêche 20 camions d'aide humanitaire

Vingt camions d'aide humanitaire dépêchés par le Pakistan, pour les victimes des tremblements de terre en Turquie sont arrivés, samedi, à Malatya (est).

L'ambassadeur pakistanais à Ankara, Abbas Qureshi et d'autres responsables, étaient présents à l'arrivée du convoi. Ces aides comportent 20.700 tentes, 22.000 couvertures et des produits de première nécessité.

Dans une déclaration à Anadolu, Qureshi a affirmé que le peuple pakistanais continuera à se tenir aux côtés du peuple turc, faisant observer que le sud de la Turquie a été le théâtre d'un double séisme dévastateur ayant coûté la vie à des milliers de personnes et causé la destruction de milliers de bâtiments.

00h04 GMT — Le chef d'ONU-Habitat visite des scènes "apocalyptiques" dans une zone touchée par les séismes

La directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) s'est rendue dans la province turque de Gaziantep, l'une des provinces touchées par le double tremblement de terre.

Maimunah Mohd Sharif, accompagnée de la première dame turque Emine Erdogan, du ministre de l'Environnement Murat Kurum et du ministre de la Famille et des Services sociaux Derya Yanik, a visité des villes de mobil homes dans les districts de Nurdagi et d'Islahiye et s'est entretenue avec les victimes.

Sharif a déclaré qu'elle était venue présenter ses condoléances, sa solidarité et son espoir aux survivants.

"Je suis venue ici personnellement pour assister à la catastrophe. Je peux la regarder sur YouTube, je peux la regarder à la télévision mais j'ai décidé de venir ici personnellement." a-t-elle déclaré en remerciant la première dame turque de l'avoir amenée dans la zone touchée.

