Au moins quatre personnes ont été tuées et plus de 20 blessées dans une explosion dans le sud-ouest du Pakistan dimanche, ont rapporté la police et les médias locaux.

L'explosion s'est produite dans un marché très fréquenté du district reculé de Barkhan, dans la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest.

La police a confirmé qu'au moins quatre personnes sont décédées et 20 blessés ont été transportés vers un hôpital gouvernemental.

La bombe a été posée sur une moto garée devant un salon du marché, a indiqué la police, ajoutant que l'état de nombreux blessés était critique.

Il n'y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour l'attaque. La grande province du Balouchistan, qui est également considérée comme couvrant des parties de l'Iran et de l'Afghanistan voisins, est stratégiquement importante en raison de ses riches réserves de cuivre, de zinc et de gaz naturel.

La province est également un axe clé du méga projet de 64 milliards de dollars du corridor économique Pakistan-Chine (PCEC), qui vise à relier la province stratégiquement importante du nord-ouest du Xinxiang au port de Gwadar au Balouchistan via un réseau de routes, de voies ferrées et de pipelines pour le fret, le pétrole. ., et transport de gaz.