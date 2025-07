"Ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ceci est vraiment de la participation", a dit M. Poutine dans un entretien avec la chaîne Rossïa-1.

Les pays occidentaux, a-t-il encore affirmé, n'ont "qu'un seul but: détruire l'ancienne Union soviétique et sa partie principale, la fédération de Russie".

Dans cette interview, le président russe a également réitéré son appel à la création d'un monde multipolaire.

"Contre quoi sommes-nous? Contre le fait que ce nouveau monde qui surgit se construit uniquement dans l'intérêt d'un seul pays, les Etats-Unis. Maintenant que leurs tentatives de reconfigurer le monde à leur image après la chute de l'Union soviétique ont mené à cette situation, nous sommes bien obligés de réagir", a-t-il dit.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Kiev a reçu une vaste gamme d'équipements militaires de plus de 30 pays. Les Etats-Unis sont de loin le plus grand donateur d’armes et d'équipements avec 44,3 milliards d’euros d'aide annoncée du 24 janvier 2022 au 15 janvier 2023. Le Royaume-Uni vient en deuxième position avec une contribution de 4,9 milliards d’euros sur la même période. Selon le site Statista, les montants accordés par ces deux pays représentent respectivement 0,4 % et 0,3 % de leur PIB.

Lire aussi :Aide à l’Ukraine : qui donne quoi ?