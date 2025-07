L'Union européenne a appelé, dimanche, les parties palestinienne et israélienne à travailler pour mettre fin à la violence en Cisjordanie.

"Nous sommes bouleversés par les violences qui ont eu lieu aujourd'hui près de la ville de Hawara en Cisjordanie, où deux Israéliens ont été tués, et des colons ont attaqué des maisons, des véhicules et des magasins palestiniens, ce qui a fait un mort et plusieurs blessés'', a indiqué dans un communiqué le bureau de l'Union européenne en Cisjordanie.

"Les autorités de tous bords doivent intervenir maintenant pour mettre fin à ce cycle sans fin de violence et pour protéger les civils afin d'éviter de nouvelles victimes", ajoute le communiqué.

Plus tôt dimanche, le ministère palestinien de la Santé avait annoncé la mort d'un jeune homme, Sameh Aktash, 37 ans, et des dizaines de blessés, dans des attaques menées par des colons et l'armée israélienne, au sud de Naplouse.

Selon le correspondant d'Anadolu, citant des témoins oculaires, des dizaines de colons, sous la protection de l'armée israélienne, ont pris d'assaut la ville de Hawara depuis le rond-point Salman Al-Fares, près de la colonie Yitzhar, et de la direction du poste de contrôle militaire de Za'tara.

Selon lui, des colons ont incendié des maisons, des voitures et des propriétés à la périphérie de la ville.

Deux Israéliens ont été tués dans une fusillade en Cisjordanie occupée dimanche. Selon un communiqué de l'armée, un véhicule israél ien a essuyé des tirs dans la ville.

La fusillade de dimanche intervient dans un contexte de tensions croissantes en Cisjordanie occupée, après un raid militaire à Naplouse lors duquel 11 Palestiniens ont trouvé la mort.