Shoukry se rendra dans la province d'Adana, touchée par les séismes, et dans le port de Mersin, où arrivera un navire d'aide égyptien, a indiqué un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères publié dimanche.

La visite de M. Shoukry sera la première du genre d'un ministre des affaires étrangères égyptien en Turquie depuis plus de dix ans.

Shoukry et son homologue turc Mevlut Cavusoglu devraient tenir une réunion bilatérale, ajoute le communiqué.

Les condoléances ont afflué du monde entier, exprimant la solidarité avec la Turquie. De nombreux pays, dont l'Égypte, ont envoyé des équipes de secours et de l'aide.

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi fait partie des dirigeants qui ont téléphoné au président turc Recep Tayyip Erdogan à la suite des tremblements de terre.

Selon un dernier bilan de la direction de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), au moins 44.374 personnes sont mortes dans les deux puissants tremblements de terre.

Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces - Kahramanmaas, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa. Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre dévastateurs.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de moins de 10 heures.