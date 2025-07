Les négociations entre la Turquie, la Suède et la Finlande en vue de l'adhésion des deux pays nordiques à l'Otan reprendront le 9 mars, a annoncé lundi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

"La réunion se tiendra le 9 mars", a déclaré M. Cavusoglu lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue hongrois Peter Szijjarto à Ankara.

La Turquie avait mis un coup d'arrêt fin janvier aux négociations à la lumière des profanations du Coran en Suède. Ankara accuse également les deux pays d’abriter des terroristes du PKK.

“Notre position est la même concernant l’adhésion de la Suède et la Finlande à l’OTAN et en matière de lutte contre le terrorisme dans ces pays”, a insisté Cavusoglu.

Il a toutefois noté que la Turquie pourra dissocier l’adhésion de la Finlande à l’OTAN de celle de la Suède, affirmant qu’Ankara a une opinion plus positive quant à l’adhésion de la Finlande.

"Des engagements ont été pris sur l'adhésion à l'OTAN. Il n'est pas question que nous disions oui à l'adhésion de la Suède sans constater des avancées", a-t-il rappelé.

"L'une des deux menaces de l'OTAN est le terrorisme", a tout d'abord affirmé Cavusoglu, soulignant que ceci figure sur l'ensemble des documents de l'OTAN.

Il a ainsi signalé que les préoccupations de son pays, à l'égard du terrorisme, doivent être comblées par la Suède et la Finlande. Cependant, des démarches convaincantes n'ont pas été entreprises par la Suède quant à l'application de ce mémorandum, a-t-il fait remarquer.

"Il y a des déclaration, une détermination et un nouveau gouvernement. Nous le voyons. D'autre part, ils ont procédé à des changements au niveau constitutionnel et de certaines lois, notamment des lois en lien avec la lutte contre le terrorisme. L'objectif de ces changements, comme figuré clairement dans le mémorandum d'entente, est d'arrêter certaines activités hors la loi, telles que le financement du terrorisme et la propagande du terrorisme", a-t-il dit.

Cavusoglu a cependant indiqué que ce type d'activités se poursuivent encore en Suède, mentionnant notamment l'autodafé du coran, "mais pas seulement".

Les trois pays avaient signé en juin dernier un accord en vertu duquel Stockholm et Helsinki s'engagent à répondre aux préoccupations de la Turquie en matière de terrorisme.

La Finlande et la Suède s’étaient également engagées à travailler en étroite collaboration avec la Turquie sur les questions liées à l'échange d'informations, à l'extradition et, en général, à la lutte contre le terrorisme.