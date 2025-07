Participaient à la session, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le représentant permanent de la République tchèque auprès des Nations unies et président du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies pour 2023, Václav Bálek, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, le représentant permanent de la République de Turquie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Guven Begec, et d'autres représentants de pays et institutions des Nations unies.

Les participants ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, survenus le 6 février.

Selon le dernier bilan, au moins 44 374 personnes ont perdu la vie à la suite des deux violents tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février