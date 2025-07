Les efforts de secours dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie se poursuivent, trois semaines après que deux puissants tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont secoué les provinces du sud du pays, et qu'un nouveau tremblement de terre de magnitude 5,6, tuant au moins une personne, a frappé le pays lundi.

Au moins 44 374 personnes sont mortes en Turquie et 5 914 décès ont été signalées en Syrie.

18h12 GMT - Les États-Unis renforcent leur aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie

L'Agence américaine pour le développement international (Usaid) a indiqué, lundi, avoir accéléré ses efforts pour aider les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Elle a notamment annoncé le début de la construction d'un hôpital de campagne qui sera en mesure de fournir une assistance à 100 patients à la fois.

"À l'Usaid, nous accélérons la fourniture de l'aide humanitaire afin d'apporter aux populations de la Turquie et de la Syrie l'aide dont elles ont désespérément besoin et de les aider à se rétablir rapidement", a déclaré Sarah Charles, qui dirige le Bureau de l'aide humanitaire de l'agence, au cours d'une conférence téléphonique.

15h53 GMT - La Banque mondiale estime les dommages causés par le tremblement de terre à 34 milliards de dollars

Le double tremblement de terre du 6 février et les répliques qui ont frappé le sud de la Turquie ont causé des dommages d'une valeur de plus de 34 milliards de dollars dans le pays, selon la Banque mondiale.

Le montant équivaut à 4% du PIB de la Turquie en 2021, a déclaré l'institution basée à Washington, ajoutant que l'estimation ne tenait pas compte des coûts de reconstruction qui étaient "potentiellement deux fois plus importants", selon un communiqué.

13h52 GMT - Erdogan s'engage à préserver le patrimoine historique des provinces touchées par les séismes

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est engagé à ne pas tolérer de changements majeurs dans le patrimoine historique des régions du sud du pays, dans le cadre des efforts de reconstruction après les ravages causés par les deux tremblements de terre survenus en début du mois.

"Nous ne pouvons pas ignorer les changements structurels de nos villes touchées par les tremblements de terre, où nous vivons en toute fraternité et qui abritent des civilisations depuis des milliers d'années", a déclaré Erdogan en marge d'une visite à Adiyaman, l'une des provinces durement touchées par les séismes.

Erdogan a promis que son gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour préparer les villes aux futures catastrophes.

12h52 GMT - Un hôpital de campagne indonésien soigne plus de 2 000 personnes en Turquie

Des médecins et du personnel paramédical indonésiens ont soigné plus de 2 000 personnes dans la Turquie frappée par le tremblement de terre, a déclaré un responsable du pays.

Le Dr Corona Rintawan, chef adjoint de l'hôpital de campagne indonésien, a déclaré dans une déclaration écrite qu'environ 70% des patients traités par l'équipe médicale d'urgence indonésienne se plaignaient de "problèmes respiratoires".

L'Indonésie a installé son hôpital de campagne le 15 février dans le district de Hassa à Hatay, l'une des 11 provinces touchées par les énormes tremblements de terre jumeaux du 6 février, qui ont causé des dégâts considérables.

12h47 GMT - L'Égypte a manifesté son amitié dans les "temps difficiles" avec la Turquie

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a salué le soutien immédiat apporté par l'Égypte suite au double séisme.

"L’Égypte a fait preuve d’amitié en ces moments difficiles. La visite du ministre égyptien est très significative. Je tiens à exprimer ma gratitude pour la solidarité du peuple égyptien", a déclaré M. Cavusoglu lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Sameh Choukri, qui est en visite dans les régions du sud d'Adana et de Mersin.

Après les deux puissants tremblements de terre consécutifs qui se sont produits le 6 février, l'Égypte a manifesté à la Turquie sa fraternité et son amitié, a-t-il noté.

Choukri a de son côté présenté ses condoléances au peuple turc et souhaité un bon rétablissement aux blessés avant de préciser que “la reprise des relations diplomatiques entre la Turquie et l’Égypte est sur la bonne voie”

09h49 GMT - Un nouveau séisme à Malatya

Le tremblement de terre de magnitude 5,6, qui a secoué la province de Malatya, dans le sud de la Turquie, ce lundi, a causé la mort d'une personne, alors que 69 autres ont été blessées. 7 opérations de recherche et de sauvetage sont en cours.

"Le séisme qui s'est produit dans le district Yesilyurt de Malatya, a causé la mort d'une personne, alors que 69 autres ont été blessées", a déclaré Yunus Sezer, le président de la Direction de la gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD), dans un communiqué.

Ce lundi, un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé la province de Malatya. Son épicentre a été enregistré dans le district de Yesilyurt, à une profondeur de 6,96 kilomètres.

Pour le live blog du dimanche 26 février, cliquez ici.