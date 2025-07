L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a entamé la construction d'un hôpital de campagne qui sera en mesure de fournir une assistance à 100 patients, dans le cadre des mesures destinées à accélérer ses efforts pour aider les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

"À l'USAID, nous accélérons la fourniture de l'aide humanitaire afin d'apporter aux populations de la Turquie et de la Syrie l'aide dont elles ont désespérément besoin et de les aider à se rétablir rapidement", a annoncé Sarah Charles, l'assistante de l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international.

"Comme vous pouvez l'imaginer, les besoins médicaux suite aux tremblements de terre sont immenses", a-t-elle noté, lors d'une conférence téléphonique.

En plus du soutien aux hôpitaux et autres structures de soins de santé en Turquie et en Syrie, l'USAID a affirmé avoir entamé, en coopération avec le Pentagone, la construction d'un hôpital de campagne dans la province de Hatay en Turquie, qui comptera 100 lits et des unités de chirurgie et de soins intensifs.

Les deux séismes dévastateurs du 6 février ont fait plus de 44 300 victimes dans le sud de la Turquie.

Leur épicentre se trouvait dans la province de Kahramanmaras, voisine de Malatya au sud-ouest, et a frappé neuf autres provinces turques, notamment Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye et Sanliurfa. Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre dévastateurs.

Plus de 10 200 répliques ont été signalées, dont un tremblement de terre de magnitude 5,6 qui a secoué Malatya lundi, tuant au moins une personne et en blessant 110 autres.

Les tremblements de terre ont également causé des dégâts considérables dans certaines parties du nord-ouest de la Syrie, où le bilan fait état d'au moins 5 840 morts.

L'USAID a jusqu'à présent dépêché 10 avions avec des fournitures de secours pour les personnes dont les maisons ont été détruites ou endommagées.