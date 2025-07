L'Union européenne a annoncé l'arrivée des aides dans la capitale syrienne, Damas, pour venir en aide aux victimes des séismes en Syrie.

La Commission européenne a indiqué que deux avions chargés d'aide humanitaire ont atterri hier, dimanche, à Damas. L'aide comprend des produits de première nécessité, des tentes adaptées à l'hiver et des équipements d'abris.

L'aide sera distribuée aux Syriens dans les zones sous le contrôle du régime ainsi que dans d'autres régions, ajouté la Commission, précisant que l'UE acheminera au total une aide de 420 tonnes.

Des secouristes humanitaires de l'Union européenne travaillent en étroite collaboration avec des organisations partenaires en Syrie.

Jusqu'à ce jour, 10 millions d'euros ont été alloués à la Syrie, selon un communiqué du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Le 6 février, deux tremblements de terre dévastateurs de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, en plus de 10 200 répliques dont un séisme de magnitude 5,6 qui a secoué Malatya lundi.

Les tremblements de terre ont causé des dégâts considérables dans le nord-ouest de la Syrie, où le bilan fait état d'au moins 5 840 morts.