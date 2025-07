Deux nouveaux séismes de magnitude 5,6 et 4,1 sont survenus dans la province de Malatya en l'espace de 17 heures, alors que le pays s'efforce de panser ses plaies. Un navire de la marine américaine transportant du matériel d’aide humanitaire devrait arriver aujourd'hui dans le port de Mersin.

Au moins 44 374 personnes sont mortes en Turquie et 5 914 décès ont été signalées en Syrie.

17h11 GMT - Départ du premier navire pakistanais chargé d’aides humanitaires pour les victimes

Un premier navire de la marine pakistanaise chargé de 1 000 tonnes d’aides a quitté le port de Karachi, mardi, transportant des aides humanitaires pour les victimes des deux violents séismes. Il est prévu que le navire en question arrive au port de Mersin dans 13 jours. Par la suite, le navire se rendra en Syrie.

Le ministre pakistanais des Affaires maritimes, Faisal Sabzwari, et le consul général de Turquie à Karachi, Cemal Sangu, étaient présents lors de la cérémonie de départ du navire.

Sabzwari a déclaré que le Pakistan continuera à soutenir la Turquie. Se référant aux aides d'Ankara lors des inondations de 2022 au Pakistan, Sabzwari a souligné que c’est au tour d'Islamabad d’aider.

Sangu a remercié de son côté le Pakistan pour son soutien continu, au nom du peuple et du gouvernement turcs.

Jusqu’à présent, le Pakistan a envoyé 7 mille tentes et plus de 33 mille couvertures vers les zones sinistrées en Turquie. Au cours des 2 prochaines semaines, il est prévu que le Pakistan envoie 4 mille autres tentes en Turquie.

17h10 GMT - Cavusoglu remercie son homologue indien pour l’opération Dost

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a rencontré, mardi à New Delhi, son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

Dans un message publié sur Twitter, Mevlut Cavusoglu a indiqué avoir rencontré le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, et l'avoir remercié pour l'opération Dost, une opération de recherche et de sauvetage lancée par le gouvernement indien pour venir en aide à la Turquie et à la Syrie frappées par des tremblements de terre.

Subrahmanyam Jaishankar a affirmé de son côté apprécier les "paroles chaleureuses de Cavusoglu au sujet de l'opération Dost et tout le personnel impliqué."

17h00 GMT - La Pologne a collecté environ 160 mille dollars pour les victimes

En coordination avec l’ambassade de Turquie à Varsovie, la Pologne a collecté près de 160 mille dollars pour soutenir les victimes des séismes.

Une grande partie des aides a été utilisée pour l'achat de matériel sanitaire (toilettes et douches), l’un des plus grands besoins dans les zones sinistrées.

16h30 GMT - Le président de l'OMS se rend dans les zones sinistrées

Le président de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rendu visite, mardi aux victimes dans les hôpitaux de campagne notamment ceux établi par la Belgique dans la région de Kirikhan de la province de Hatay et fait un état des lieux de la situation dans les zones touchées par les séismes dans le sud de la Turquie.

Ghebreyesus et le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge, sont arrivés lundi à Gaziantep suite aux tremblements de terre, exprimant leur solidarité avec le peuple turc.

Le président de l'organisation onusienne a partagé sur Twitter des photos de sa visite, exprimant ses remerciements à toutes les équipes de secours présentes dans la région.

13h53 GMT - 42 000 Syriens sont volontairement rentrés dans leur pays

Environ 42 000 Syriens vivant en Turquie sont volontairement rentrés dans leur pays après les tremblements de terre du 6 février qui ont touché la sud de la Turquie.

L'annonce a été faite par le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar qui s'exprimait dans la province de Hatay, touchée par un tremblement de terre. Il a réfuté les allégations selon lesquelles il y aurait eu un afflux de réfugiés syriens en Turquie via sa frontière sud, les qualifiant de "fausses".

9h05 GMT - Des secours en provenance de Finlande arrivent à la base aérienne d’Incirlik

Deux avions transportant du matériel de secours en provenance de Finlande ont atterri à la base aérienne d’Incirlik en Turquie, selon la ministre finlandaise de l’Intérieur Krista Mikkonen.

Mikkonen a déclaré à Anadolu que les secours apportés à la suite des récents séismes comprenaient des abris pour 2 000 personnes, des kits d’assistance composés de chauffages et de générateurs, ainsi que des vivres. Elle a ajouté que l’avion comprenait le même type d’aide matérielle à la Syrie et précisé que l’aide destinée aux Syriens passerait par la frontière turque.

07h20 GMT - AFAD: 2 morts et 140 blessés suite à un séisme de 5,6 à Malatya

L’AFAD a indiqué que 2 personnes ont perdu la vie et 140 personnes ont été blessées et 32 personnes ont été extraites vivantes des décombres après le séisme de magnitude 5,6 survenue hier à Malatya.

Les opérations de recherche et de sauvetage qui se poursuivent avec 650 personnes, sont terminées dans 7 des 31 bâtiments effondrés.

02:41 GMT - Un navire transportant de l’aide américaine attendu à Mersin

Le navire “USS Hershel Williams” de la marine américaine transportant du matériel d’aide humanitaire offert par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) devrait arriver au port de Mersin aujourd’hui, a-t-on indiqué de sources diplomatiques.

“Sur la base de l’appel international lancé par notre pays en raison du tremblement de terre et en coordination avec nos autorités compétentes, l’aide humanitaire envoyée par les États-Unis par le navire en question sera reçue par nos institutions au port et sera mise à la disposition des sinistrés en fonction de leurs besoins”, ajoute la même source.

02:18 GMT - Une réplique de faible profondeur à Malatya

Un séisme de magnitude 4,1 s’est produit à Malatya à 05 h 18, a indiqué l’AFAD (Direction de la gestion des catastrophes et des urgences) sur son site internet.

La secousse s’est déclenchée à une profondeur de 7 kilomètres.

