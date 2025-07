Au moins neuf civils de la communauté Idaksahak ont été tués, dans la localité de Intiklatene dans le cercle d'Inekar, région de Ménaka, dans le nord du Mali, par des hommes armés "appartenant à Daech", a indiqué une source locale.

“Des terroristes affiliés à Daech ont fait irruption, le 26 février dans la localité de Intiklatene, tuant au moins 9 personnes”, a déclaré à Anadolu, Pr Albachar Ag Doudou, membre de la société civile d'Inekar.

“Les assaillants ont également pillé du bétail”, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la communauté Idaksahak a également attiré, une fois de plus, l'attention des autorités de la transition et de toutes les parties concernées sur les massacres perpétrés depuis mars 2022 et qui ont fait plusieurs centaines de morts parmi les civils et endommagé l'économie de la région.

Neuf autre personnes auraient été tuées et une enlevée, avant de réussir à s’échapper à ses ravisseurs tard dans la nuit, dans le village d’Emi-semis, affirme la même source.

La région de Ménaka est confrontée, depuis le 3 mars 2022, à des attaques attribuées à des hommes armés affiliés à l’organisation terroriste EIGS.