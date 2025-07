Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale turque, a évacué jusqu'à présent 417 199 victimes des tremblements de terre dans les provinces touchées, a fait savoir mercredi son directeur général Bilal Eksi.

Grâce à 2 442 vols aller-retour, 277 439 membres du personnel de recherche et de sauvetage et du personnel d'assistance ont également été transférés vers les provinces touchées, a annoncé Bilal Eksi via un tweet.

Turkish Airlines a aussi effectué 418 vols cargo et a transporté 16 062 tonnes de matériel d'aide dans la zone sinistrée, a-t-il ajouté.

Les tremblements de terre du 6 février, dont l'épicentre se trouvait dans la province de Kahramanmaras, voisine de Malatya au sud-ouest, a frappé neuf autres provinces turques, notamment Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye et Sanliurfa. Plus de 13 millions de personnes ont été affectées par ces tremblements de terre dévastateurs.