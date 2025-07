Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a rencontré plusieurs de ses homologues en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 20 (G20) à New Delhi, la capitale indienne. Au cours de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, Cavusoglu l’a remercié pour le soutien de la Russie après le double séisme qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février. Plus de 160 sauveteurs et personnel médical russes ont été déployés principalement dans la province turque de Kahramanmaras, qui a été l'une des zones les plus touchées par la catastrophe. Des médecins spécialistes russes dont des traumatologues, des neurochirurgiens ainsi que des anesthésistes et des spécialistes des soins intensifs ont également aidé à soigner les personnes gravement blessées par le séisme. Un sénateur russe, Suleiman Kerimov, a également fait don de 100 millions de roubles russes (1,3 million de dollars) aux victimes du tremblement de terre.

Cavusoglu a également devisé avec son homologue canadienne Melanie Joly et l'a remerciée pour le soutien du Canada après les tremblements de terre. "Nous avons discuté de l'élargissement de l'OTAN et des développements en Ukraine", a-t-il ajouté. Le ministre turc a ensuite rencontré son homologue mexicain Marcelo Ebrard. "Le tremblement de terre était en tête de notre ordre du jour lors de notre réunion", a-t-il déclaré sur Twitter, tout en louant la solidarité du Mexique après la catastrophe. Il a ensuite eu des entretiens avec la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, qui ont porté sur "les relations bilatérales et les développements en Ukraine". Cavusoglu a également exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Australie à la suite des séismes.

Le 6 février, deux tremblements de terre dévastateurs de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, en plus de 10 200 répliques dont un séisme de magnitude 5,6 qui a secoué Malatya lundi.