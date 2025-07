Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les institutions multilatérales n'avaient pas réussi à relever les défis les plus pressants du monde lors de l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi.

La réunion de jeudi a commencé par une minute de silence en l'honneur des victimes des tremblements de terre dévastateurs du 6 février en Turquie qui ont tué plus de 45 000 personnes et plus de 5 800 autres en Syrie.

"Nous devons tous reconnaître que le multilatéralisme est en crise aujourd'hui", a déclaré Modi dans une déclaration d'ouverture enregistrée.

"L'expérience de ces dernières années - crise financière, changement climatique, pandémie, terrorisme et guerres - montre clairement que la gouvernance mondiale a échoué."

Alors que l'Inde partage les préoccupations occidentales concernant la Chine, elle est également l’un des acheteurs majeurs d'armes russes et a augmenté ses importations de pétrole russe.

L'Inde n'a pas condamné la guerre en Ukraine, bien que Modi ait déclaré à Poutine l'année dernière que ce n'était "pas le moment de faire la guerre" dans des commentaires considérés comme une réprimande à Moscou.

Modi a imploré les délégués du G20 de faire de la réunion un succès tout en reconnaissant tacitement les profondes divisions du bloc sur le conflit.

"Nous ne devons pas permettre que des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre ensemble entravent ceux que nous pouvons", a-t-il déclaré.

Le sommet du G20 a réuni le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans la même pièce pour la première fois depuis juillet, mais il était peu probable que les deux hommes aient des entretiens.

Les délégués occidentaux craignent que la Chine envisage de fournir des armes à son allié russe et ils utiliseront le sommet des ministres des Affaires étrangères pour décourager Pékin d'intervenir dans le conflit.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré qu'il était convaincu que l'Inde utiliserait la réunion pour "faire comprendre à la Russie que cette guerre doit se terminer".

"Il est certain que le succès de la réunion d'aujourd'hui sera mesuré par rapport à ce que nous pourrons faire à ce sujet", a-t-il déclaré mercredi aux journalistes.

Borrell rencontrera en marge du sommet de New Delhi le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang où il demandera l'assurance que Pékin ne soutiendra pas l'effort de guerre de la Russie.

"Jusqu'à présent, la réponse a été clairement donnée par la Chine, 'cela n'est pas arrivé et cela n'arrivera pas', mais nous devons rester vigilants", a déclaré un haut responsable de l'UE connaissant le sujet.

L'agence de presse d'Etat chinoise Xinhua a cité la semaine dernière le haut diplomate Wang Yi disant que Pékin était prêt à "renforcer la coordination stratégique" avec la Russie après avoir rencontré Lavrov et le président Vladimir Poutine à Moscou.

Pour en savoir plus : Ukraine-Russie : les diplomaties Turques et Chinoises pour une sortie de crise ?