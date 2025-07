Une campagne de collecte de fonds pour les victimes des tremblements de terre du 6 février en Turquie a récolté 44,8 millions de dollars dès le premier jour de l'événement.

Des sportifs célèbres dont Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gullit, Mikel Arteta et Arsène Wenger ont participé au téléthon, organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports de Turquie, la Fédération turque de football et l'Union turque des clubs et beIN Media Group.

Le président de l'Association européenne des clubs (ECA) et du Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, a fait don de plus de 2 millions de dollars.

En plus des chaînes de télévision affiliées à bein, le programme a été diffusé en direct par les diffuseurs turcs TRT Spor, A Sports, SportsTV, D Smart Sports, S Sport, Tivibu Sports, TV8 et Club televisions, TRT Radio, Radio Gol, Radyospor, League Radyo, ainsi que par de nombreuses chaînes de médias numériques.

Plus de 45 000 personnes ont péri dans les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont frappé 11 provinces le 6 février. Le séisme a également fortement touché le nord de la Syrie où plus de 5 800 personnes sont mortes.