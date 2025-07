Le ministre de l'Intérieur Brahim Merad, le gouverneur de la capitale Mohammed Rabihi, l'ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, le représentant de la mission diplomatique syrienne et de nombreux officiels ont participé à la cérémonie organisée par la présidence algérienne de la protection civile à l'occasion de la "Journée internationale de la protection civile".

Le programme a commencé par une minute de silence pour les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Dans son discours, le ministre algérien de l'Intérieur Merad a félicité les équipes algériennes qui ont participé aux efforts de recherche et de sauvetage et a souligné qu'ils ont glorifié les valeurs humaines avec ces efforts.

L'ambassadrice Ozdemir Goktas a remercié le ministre Merad et la présidence de la défense civile pour leur invitation.

Rappelant qu'elle a rendu cette visite de remerciements au ministre Merad en personne et au nom de la Turquie, Ozdemir Goktas a déclaré que l'Algérie était l'un des premiers pays qui ont tendu la main à la Turquie suite aux tremblements de terre.

À la fin de la cérémonie, l'ambassadrice turque, au nom de toute l'équipe qui a participé aux efforts de recherche et de sauvetage en Turquie et en Syrie, ainsi que les responsables de la présidence de la défense civile ont reçu une médaille d'honneur.

L'Algérie a envoyé son équipe la plus expérimentée en Turquie

L'ambassadrice de Turquie a déclaré à Anadolu (AA) que la médaille d'honneur qui lui avait été remise la rendait fière et qu'elle avait été touchée par la vidéo montrant le travail des équipes de recherche et de sauvetage et par la minute de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie en Turquie et en Syrie.

Déclarant que ce programme est l'occasion de remercier une fois de plus l'État et le peuple algériens, en particulier le président Abdelmadjid Tebboune, Ozdemir Goktas a affirmé que l'équipe algérienne a mené héroïquement les efforts de recherche et de sauvetage en Turquie.

Soulignant que l'Algérie est un pays frère et ami pour la Turquie surtout dans les moments difficiles, la diplomatie turque a rappelé que l'Algérie a envoyé son équipe la plus expérimentée en Turquie et que ce partage d'expérience est important.