Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré vendredi que plus de 214 000 bâtiments s'étaient effondrés ou avaient été gravement endommagés par les tremblements de terre dévastateurs du mois dernier dans le sud du pays.

"En ce moment, nous avons déterminé 608 000 sections indépendantes dans 214 000 bâtiments qui se sont effondrés ou sont gravement endommagés et seront démolis", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une première réunion nationale d’atténuation des risques qu’il a présidé à Istanbul avec la participation des responsables de haut niveau, dont le vice-président Fuat Oktay et le directeur de communication de la Présidence turque Fahrettin Altun et les ministres du gouvernement.

Erdogan a indiqué que les normes géologiques et parasismiques seront respectées dans la reconstruction des zones sinistrées par les violents séismes.

Les nouveaux bâtiments n'auront pas plus de trois ou quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée, a-t-il ajouté.

"Nous visons à faire revivre nos villes anciennes avec une compréhension qui maintiendra nos atouts historiques et culturels en vie et les renforcera également contre les catastrophes."

Plus de 45 000 personnes sont mortes en Turquie lors des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 du 6 février. Les tremblements de terre, qui étaient centrés dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces, dont Hatay, Adana, Gaziantep, Diyarbakir, Adiyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Elazig et Sanliurfa.