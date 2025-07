La Turquie et les Émirats arabes unis ont signé, vendredi, un accord de partenariat économique global, dans le but de renforcer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre les deux pays.

La cérémonie de signature s'est tenue, vendredi, en présence du ministre turc du Commerce, Mehmet Mus, et du ministre d'Etat émirati au commerce extérieur, Dr Thani bin Ahmad al-Zeyoudi.

À cette occasion, le ministre turc du Commerce a déclaré que la signature de l'accord contribuera à renforcer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre son pays et les Émirats arabes unis.

Sur son compte Twitter, il a exprimé ses félicitations aux deux pays pour la signature de l'accord, qui, selon lui, va hisser le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et les Émirats arabes unis au plus haut niveau.

L'accord de partenariat avec la Turquie vise à doubler le volume des échanges commerciaux

Le gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) a de son côté déclaré samedi, que l'accord de partenariat économique global signé avec la Turquie visait à atteindre des objectifs stratégiques ambitieux, dont celui de doubler le volumeactuel des échanges commerciaux.

C'est ceque rapporte le bureau de presse du gouvernement des Émirats arabes unis sur son compte Twitter, au lendemain de la signature de l'accord de partenariat économique global par les deux pays, et ce, dans le but de renforcer le commerce et les investissements bilatéraux.

"L'accord de partenariat économique global entre les EAU et la Turquie contribue à la création d'un climat propice à une coopération plus fructueuse dans les milieux d'affaires des deux pays", a indiqué le gouvernement émirati.

Il a, également, souligné que l'accord visait à atteindre un ensemble d'objectifs stratégiques ambitieux, dont celui de doubler le volume des échanges commerciaux.

Le journal émirati, "Al-Ittihad", a affirmé, sous le titre "Les EAU et la Turquie... Partenariat et développement", que l'accord inaugurait une nouvelle phase dans les relations bilatérales entre les deux pays.