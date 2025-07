Un responsable du ministère turc de l'Agriculture et des Forêts a déclaré que 468.000 tonnes de débris ont été nettoyés à Kahramanmaras, frappé par de violents séismes le 6 février.

Dans un entretien avec Anadolu, il a souligné que l'extraction des décombres a été achevée dans 118 sites, tandis que les travaux se poursuivent pour nettoyer les débris de 70 autres sites dans la ville sinistrée.

Les équipes sur place continuent de retirer les décombres dans les zones sinistrées, après la fin des travaux de recherche et de sauvetage.

Le directeur général des établissements agricoles coordonne le travail des équipes du ministère impliquées dans le déblaiement des décombres à Kahramanmaraş.

Le 6 février dernier, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.