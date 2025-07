Alors que les navires ont jeté l'ancre au port d'Iskenderun dans la province de Hatay, le gouverneur de Kirklareli, M. Birol Ekici, a déclaré aux journalistes qu'ils faisaient de gros efforts pour restaurer la région affectée par les tremblements de terre, soulignant le soutien du Qatar à la Turquie dans ce processus.

Rappelant l'importance des maisons préfabriquées pour le retour à la vie normale dans la région, M. Ekici a indiqué que le Qatar avait également envoyé de l'aide humanitaire et des équipes de recherche et de sauvetage depuis les deux tremblements de terre du 6 février qui ont fait plus de 45 000 morts.

"Ils nous ont toujours soutenus, je tiens à en remercier nos frères qataris", a-t-il ajouté.

L'envoyé du Qatar à Ankara, Cheikh Mohammed bin Nasser bin Jassim Al-Thani, a déclaré que l'aide de son pays à la Turquie et à la Syrie, également touchée par les tremblements de terre, se poursuivra.