L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a appelé dimanche à soutenir la Turquie pour surmonter les conséquences des séismes lors de son discours prononcé en marge de l'ouverture de la "cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés", qui a débuté dimanche à Doha et se poursuivra jusqu'au 9 mars sur le thème: "Du potentiel à la prospérité".

6 000 personnalités, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des diplomates, de hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, des décideurs et des représentants d'organisations, d'institutions et d'entreprises régionales et mondiales ont pris part à cette conférence.

La conférence vise à discuter des moyens d'aider les pays les moins avancés du monde et de mobiliser des investissements pour faire progresser leurs économies.

Le 6 février, des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, faisant 45 968 selon le dernier bilan.

Au total, 13 722 répliques se sont produites jusqu'à présent, selon les derniers chiffres communiqués par le ministre turc de l'Intérieur Soylu.

Plus de 13 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les tremblements de terre, qui ont également frappé la Syrie.