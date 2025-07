“Ce matin, nous avons livré via la compagnie Turkish Airlines 13 tonnes d’aides, comprenant également 750 matelas et 550 couvertures fournis par nos amis ougandais pour les victimes des tremblements de terre. Nous remercions nos sœurs et frères ougandais au nom du peuple turc”, a déclaré l’ambassade de Turquie à Kampala dans un communiqué.

M. Mehmet Fatih Ak, l’ambassadeur turc en Ouganda, a par ailleurs déclaré à Anadolu que la communauté indienne dans ce pays d’Afrique de l’Est avait également joué un rôle essentiel dans la mobilisation des secours.

Il a remercié la Turkish Airlines pour avoir facilité l’acheminement de l’aide, ainsi que le peuple ougandais pour sa précieuse contribution au profit des victimes des séismes meurtriers en Turquie.

M. Ali Ozdemir, le directeur de la Turkish Airlines en Ouganda, a pour sa part indiqué que grâce à un partenariat avec l’ambassade turque, le transporteur national a contribué à la capacité de fret aérien pour livrer les fournitures essentielles en Turquie.

L’Ouganda est un des nombreux pays africains qui a répondu à l’appel international lancé par la Turquie après les tremblements de terre du 6 février.

La Bosnie-Herzégovine continue à livrer des aides aux victimes

Une collecte de dons a également été lancée en Republika Srpska, l’une des deux entités de la Bosnie-Herzégovine, pour les personnes touchées par la catastrophe en Turquie.

Dans la ville de Banja Luka, la Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine a collecté du matériel d’aide grâce au soutien de volontaires et de l’Association des Femmes Unies.

Plus de 45.000 personnes ont péri dans les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont dévasté 11 provinces dans le sud-est de la Turquie.