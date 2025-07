Mark Milley a visité, le 4 mars, les régions où se trouvent des membres de l'organisation terroriste YPG/PKK dans le nord de la Syrie.

Le colonel Dave Butler, porte-parole des chefs d'état-major interarmées américaines, a indiqué à Anadolu que le général Mark Milley s'est rendu dans le nord de la Syrie pour “rencontrer des commandants (américains) et des unités militaires”.

"Il a reçu une mise à jour sur la mission de lutte contre Daech, a examiné les mesures de protection des forces et a évalué les efforts de rapatriement des réfugiés du camp de Hol", a-t-il confié.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG/PYD est sa branche syrienne.