L'alliance de l'opposition en Turquie a nommé le président du Parti républicain du peuple (CHP) Kemal Kilicdaroglu comme candidat pour la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu le 14 mai.

Dans une déclaration conjointe à la suite d’une réunion tenue dans la capitale turque, Ankara, lundi, le bloc de l'opposition à six partis a annoncé Kemal Kilicdaroglu comme leur candidat pour l'élection présidentielle.

L’alliance des six partis d’opposition comprend le Parti républicain du peuple (CHP) de Kemal Kılıçdaroğlu, le Bon parti de Meral Aksener, le parti démocrate de Gultekin Uysal, le parti de la Démocratie et du Progrès d’Ali Babacan, le parti du Futur d’Ahmet Davutoglu, et le parti de la Félicité de Temel Karamollaoglu.

Meral Aksener, chef du Bon parti, a rejoint l'alliance de l'opposition et a assisté à la réunion de la coalition lundi après avoir quitté le bloc vendredi en raison de sa réticence à soutenir le choix de Kilicdaroglu en tant que candidat à la présidentielle.

Ancienne ministre de l'Intérieur, Aksener, dont le parti politique est le deuxième plus grand du bloc de l'opposition, aurait favorisé la candidature du maire d'Istanbul ou d’Ankara face à celle de Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu n'a remporté aucune élection en Turquie au cours des 13 dernières années alors qu’il était à la tête du CHP.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a récemment annoncé que les élections présidentielle et législatives se tiendront le 14 mai où les citoyens éliront leur président ainsi que 600 députés.

En 2017, les électeurs turcs ont décidé lors d'un référendum de passer d'un système parlementaire à un système de gouvernance présidentiel. Ce dernier a été mis en place lorsque Erdogan a remporté les élections présidentielles en 2018.