Les Émirats arabes unis ont annoncé lundi avoir envoyé 202 avions cargos, transportant 5 715 tonnes de secours, dans le cadre d'une opération lancée après le tremblement de terre dévastateur ayant frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

Le ministère a fait savoir que l'opération se poursuivait jusqu'au 6 mars 2023 et que le total de l'aide présentée s'élevait à 202 avions cargos et 5 715 tonnes, dans deux tweets publiés par le ministère de la Défense des Émirats arabes unis, sur les efforts et les aides fournis aux victimes du séisme.

L'hôpital de campagne de Gaziantep continue de recevoir et de soigner les patients, qui sont à ce jour au nombre de 3 500 cas et ce, dans le cadre des efforts des Émirats arabes unis visant à atténuer les répercussions du tremblement de terre.

Le 6 février, deux tremblements de terre successifs de magnitude 7,7 et 7,6, suivis de milliers de répliques violentes, ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie et causé de nombreuses pertes en vies humaines et en biens.

Depuis le tremblement de terre, tous les pays et peuples arabes (22 à l'exception de la Syrie touchée elle aussi par le séisme en question) et nombre de pays occidentaux et d'organisations internationales se sont précipités pour soutenir et apporter des secours aux sinistrés.