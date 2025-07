Le concert a eu lieu au Palais de la Culture de la capitale Tunis, en présence de la ministre tunisienne de la Culture Hayet Guettat, le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi, l'ambassadeur de Turquie à Tunis, Çağlar Fahri Çakıralp et des centaines de Tunisiens.

Au cours du concert, Bouchnaq a interprété une chanson qu'il a écrite pour les victimes du tremblement de terre en Turquie, intitulée "One Body : Lettre à ceux qui sont sous les décombres".

J'ai écrit deux chansons distinctes pour la Turquie et la Syrie

Après le concert, Bouchnaq a déclaré au correspondant d’Anadolu que les catastrophes causées par les séismes l’avaient profondément affecté et que suite à cela il avait composé deux nouvelles chansons.

"L'art est un message humanitaire et l'artiste pénètre les profondeurs de la société. Pour cette raison, j'ai composé deux chansons différentes pour la Turquie et la Syrie afin de soulager d’une certaine manière la douleur de nos victimes. Je ne voulais pas qu'ils pensent qu'ils sont seuls après la catastrophe. Nos frères et sœurs syriens ont subi de grandes épreuves, nous ne pouvons pas les laisser seuls, nous serons toujours solidaires avec eux », a-t-il affirmé.

La solidarité avec les victimes du tremblement de terre est notre dette fraternelle

Soulignant qu'il partageait la douleur des victimes des tremblements de terre, Bouchnaq a ajouté :

"Les victimes des séismes en Turquie et en Syrie sont nos frères. La solidarité avec les victimes du tremblement de terre est notre dette fraternelle. Par conséquent, nous essayons de faire notre devoir sans attendre de remerciements ou d'appréciation de qui que ce soit. C'est mon devoir humanitaire en tant qu'artiste. Les concerts que nous donnons en tant que bénévoles me donnent l'occasion d'utiliser ma voix, qui est un don de Dieu, pour soutenir l'humanité."

Nous ne nous contenterons pas d'un seul concert au profit des victimes du tremblement de terre

Affirmant qu'il soutiendra la mobilisation d'aide initiée par le ministère tunisien de la culture au profit des victimes des séismes, l’artiste a poursuivi :

"Nous ne nous contenterons pas d'un seul concert au profit de nos victimes des tremblements de terre. Nous allons donner des concerts dans de nombreuses villes de Tunisie. Mes amis musiciens qui participent à mon orchestre lors des concerts travaillent également sans recevoir un seul centime."

La chanson composée par Bouchnaq : "One body : Une lettre à ceux qui sont sous les décombres"

"L'aube du salut est une lumière du mal au bien

Soyez optimistes, ne désespérez pas, regardez vers l'horizon

Que nos corps ne soient qu'un seul corps, que nous ne fassions qu’un.

Que vos blessures saignent en nous, que vos gémissements résonnent en nous

Marchons sans hésitation, laissons la détermination monter et s'abstraire en nous

Que l'aube vienne après la nuit, dont le temps est venu de naître.

Que certains s'avancent pour les autres, que chacun tende la main pour aider.

Nous venons pour la Syrie et la Turquie et nous nous sacrifions pour elles.

Nous ne pourrons surmonter notre chagrin que lorsque nous verrons comment vous vous en êtes sortis et avez survécu.

La porte du miséricordieux est notre espoir, Il est loin des entraves

Que Dieu nous secoue avec la satisfaction qui éclate comme un volcan en nous.

Maintenant que vous êtes sortis de sous les décombres, les difficultés de la vie peuvent être surmontées d'une manière ou d'une autre.

Comme les yeux qui pleurent une séparation, que la terre et le sol soient un oreiller

Ô terre, fais du bien à celui qui se repose

Fais de nous une braise qui illumine nos lendemains de notre douleur

Sois inspiré par la posture droite et accorde-nous la persévérance

O Allah, aie pitié des morts et accorde-nous ton aube éternelle"

Le ministère tunisien de la culture organisera un concert pour les victimes des tremblements de terre

D'autre part, la ministre tunisienne de la culture, Hayet Guettat, a annoncé que les concerts au profit des victimes du tremblement de terre se poursuivront. Elle a ajouté que le concert de Bouchnaq était la deuxième étape de cette organisation.

Lors du concert organisé en Tunisie le 13 février au profit des victimes des séismes en Turquie et en Syrie, les artistes de l'Académie de l'Orchestre Symphonique de Tunis sous la direction du chef d'orchestre Fadi bin Osman sont montés sur scène. Les recettes du concert ont été reversées aux victimes en Turquie et en Syrie.

Aide de la Tunisie

La Tunisie a envoyé des équipes de recherche et de sauvetage et du matériel d'aide humanitaire d'urgence en Turquie et en Syrie avec deux avions militaires préparés sur ordre du Président Kaïs Saïed à la suite des tremblements de terre du 6 février, centrés à Kahramanmaraş.

Une équipe de recherche et de sauvetage composée de 41 personnes s'est rendue en Turquie avec 14 tonnes de matériel d'aide d'urgence comprenant de la nourriture, des médicaments, des aliments pour bébés, des couvertures et des colis d'hygiène.

La Tunisie a également envoyé 20 tonnes de matériel médical, de nourriture et de couvertures pour soutenir les victimes des séismes en Turquie et en Syrie.

En outre, des campagnes d'aide ont été organisées en Tunisie dès le premier jour des tremblements de terre. Les Tunisiens continuent à soutenir les victimes des séismes en Turquie et en Syrie grâce à des campagnes.