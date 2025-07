Dans une déclaration à Anadolu, la bâtonnière Khadija Aoudia a expliqué sa démarche avec ses collègues. Elle souhaite ainsi mobiliser, en plus du gala, un million de personnes qui pourront donner un euro chacun.

D’après Aoudia, "une vente aux enchères mettra en scène quatre lots d'exception, dont une guitare de Jimmy Cliff, une autre d'Hugues Aufray ainsi que des maillots des footballeurs, notamment celui d'Eden Hazard, du Real Madrid".

Le barreau a ainsi mis en ligne ces lots sur le site drouot.com sur lequel il faudra enchérir à partir de vendredi 10 mars à 19 heures et jusqu'au 15 mars. Toujours selon, la bâtonnière, "d'autres lots, comme des œuvres d'art, seront mises en vente le soir même".

"Nous nous sommes mobilisés dans l’urgence afin de venir en aide aux enfants qui ont été meurtris par les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie", explique à Anadolu Khadija Aoudia.

Ajoutant qu’elle et ses collègues ont souhaité organiser un gala de charité, elle annonce aussi que de "nombreuses célébrités dont des artistes et des sportifs participeront" à l'événement.

Unactenoble

"Il n’y a rien de plus noble que la main que l’on tend à un enfant meurtri, car c’est une main que l’on tend vers l’humanité", ajoute Khadija Aoudia.

Se réjouissant du franc-succès que suscite la soirée, Khadija Aoudia voudrait surtout faire passer le message suivant aux enfants : "nous pensons à vous, nous sommes présents et nous continuons cette mobilisation".

"Notre objectif est de sensibiliser au moins un million de personnes qui seront en capacité de donner au moins un euro", ajoute la bâtonnière.

"Mais ce que je sais aussi, c'est qu'un enfant, il ne choisit pas le lieu où il va être, il ne choisit pas non plus une catastrophe naturelle, il ne choisit pas non plus la politique qui sera menée par le gouvernement de son pays, il ne choisit même pas la religion de ses parents. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à transcender ces frontières, qu'on arrive à transcender nos différences. Parce que la différence, lorsqu'elle se cristallise, elle ne génère que le rejet et la haine", poursuit la bâtonnière.

La soirée qui est soutenue par de nombreuses personnalités dont le chanteur de reggae Jimmy Cliff, le groupe français de rap IAM et le footballeur belge Eden Hazard se verra produire sur scène, le chanteur Chico, co-fondateur des Gipsy Kings.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Chico explique : "C’est un projet qui me tient à cœur. J’ai été pendant 25 ans ambassadeur à l’UNESCO. C’est important de montrer notre solidarité et profiter de ce que le bon Dieu nous a donné, cette petite chance d’avoir du succès et de pouvoir amener notre musique".

Le groupe de musique IAM a souhaité apporter son soutien à cette soirée. À cause d’un programme prévu de longue date, les membres du groupe ne seront pas présents. Mais les membres Saïd et Akhenaton (fondateur du groupe) ont posté une vidéo pour inviter les Français à participer la soirée.

Par ailleurs, lors de cette soirée, une vente aux enchères aura lieu dont la guitare dédicacée de Jimmy Cliff, des maillots du footballeur Eden Hazard, des maillots de l’USAM, des CD dédicacés d’IAM, des œuvres d’art et différents produits de luxe (sac, chaussures).

L’intégralité des dons sera versée à l’UNICEF.

"Nous ne vous oublions pas", conclut Khadija Aoudia qui pense organiser d'autres évènements pour continuer dans l'élan de solidarité.

Le 6 février, des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces affectant 13,5 millions de personnes en Turquie ainsi que de nombreuses autres personnes dans le nord-ouest de la Syrie.

Selon un dernier bilan annoncé par les autorités turques, les séismes ont coûté la vie à 46 104 personnes rien qu'en Turquie et 6000 personnes en Syrie.