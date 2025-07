Les membres de l’association MEYAKO basée à Adana (sud), qui travaille pour nourrir les animaux dans la région après les tremblements de terre, ont reçu un appel selon lequel une chienne en gestation a été retrouvée sous les décombres d’un immeuble qui s’est effondré de la rue Adnan Menderes, dans le quartier de Gazi du district central d’Antakya à Hatay.

Les membres de l’association, qui se sont rendus sur place, ont entendu la chienne et se sont frayé un chemin sous les décombres. Les bénévoles, qui ont forcé la porte de la pièce où l’animal était coincé, ont sauvé la chienne et ses 3 chiots qu’elle a mis au monde après les tremblements de terre.

La chienne et ses chiots, qui ont été pris en charge dans une clinique vétérinaire à Adana, sont en bonne santé.

Görkem Agdas, technicien vétérinaire de l’Association MEYAKO et l’un des bénévoles qui ont sauvé les chiens, a déclaré qu’ils mènent, en tant qu’association, des activités pour les animaux errants.

Ils ont participé au sauvetage de plusieurs animaux dans les zones sinistrées après les séismes.

La chienne Chila et ses petits ont été sauvés le 6 mars, 28 jours après le tremblement de terre, a-t-il expliqué.

"C'est un miracle ! Comment ont-ils pu survivre 28 jours ? Elle a mis au monde ses petits sous les décombres. Cette joie, surtout celle de son maître, est extraordinaire", a-t-il témoigné.

Le 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​​​​​​​​