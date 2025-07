Le bras de fer se durcit entre le gouvernement et les syndicats en France sur fond de lutte contre la réforme des retraites. La Confédération générale du travail (CGT) a annoncé avoir mené une première action en Île-de-France, en coupant le courant au Stade de France et au chantier du village olympique, à Saint-Denis (département de Seine-Saint-Denis), ont rapporté jeudi, des médias locaux.

"Le but est de montrer au gouvernement notre détermination, parce qu'il continue à maintenir la réforme des retraites et la casse de notre régime spécial", a déclaré au micro de BFMTV, un syndicaliste.

Selon le secrétaire général de la CGT énergie, Sébastien Menesplier, "L’action a privé d’énergie le village olympique, le quartier au niveau zone commerciale, des data centers et aussi le stade de France".

Menesplier a promis en ce sens "une semaine noire dans l’énergie" en France.

Mardi, une coupure d’électricité ciblée avait plongé dans le noir plus de 2 000 foyers à Annonay (Ardèche). Des grévistes avaient mené la même action à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Neuville-en-Ferrain (Nord) et dans plusieurs autres localités des Hauts-de-France, affectant plus de 4 000 usagers.

Ils ont également visé des zones industrielles et commerciales dans ces mêmes régions.

Des "actes de malveillance dans le cadre du mouvement social " avaient également privé d’alimentation en gaz 700 clients à Charleville-Mézières et une cinquantaine de foyers à Marseille (Bouches-du-Rhône), avait indiqué la société "Gaz Réseau Distribution France" (GRDF).

Le patron de la CGT Philippe Martinez avait prévenu dimanche que les syndicats "vont passer à la vitesse supérieure".

Face à la montée de la grogne syndicale, le gouvernement d'Élisabeth Borne, ne cesse d’agiter le chiffon rouge de la France à l’arrêt.

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait déclaré dans le Parisien : "On peut avoir une opposition, mais le blocage n’est pas une solution pour le pays".

La journée de mobilisation du 7 mars a été la plus importante depuis le début du conflit social sur la réforme des retraites : 1,28 million de personnes ont manifesté en France selon le ministère de l’Intérieur, 3,5 millions selon la CGT.

Le mouvement social se poursuit dans plusieurs secteurs clés, dont les raffineries, l’énergie et les transports, où la grève est reconduite. Les expéditions de carburant sont toujours bloquées à la sortie des raffineries de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, avec l'objectif pour les grévistes de tenir jusqu’à vendredi au moins.