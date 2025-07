L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'un colon juif a tué un jeune Palestinien dans le nord de la Cisjordanie, au lendemain d'une nouvelle journée de violence marquée par la mort de quatre Palestiniens.

L'Autorité palestinienne des affaires civiles a informé le ministère palestinien de la santé que "Abdulkarim Bedii al-Sheikh, 21 ans, a été tué par un colon juif qui a ouvert le feu près de la ville de Qalqilya, dans le nord de la Cisjordanie".

L'armée israélienne a indiqué dans une déclaration écrite qu'un Palestinien qui était présumément "muni d’un couteau et d’engins explosifs improvisés" et se serait "infiltré" dans la ferme Dorot, située dans un bidonville appartenant à des colons entre les villes de Qalqilya et Selfit et a été "neutralisé par le propriétaire de la ferme".

Le chef du Pentagone avait exprimé jeudi à Tel-Aviv son inquiétude face à de récentes exactions de colons juifs en Cisjordanie et a plaidé pour une "désescalade".

"Nous sommes particulièrement préoccupés par la violence de colons [juifs] contre des Palestiniens", a déclaré le ministre de la Défense américain Lloyd Austin au cours d'une brève visite à Tel-Aviv.

Jeudi matin, trois Palestiniens avaient été tués lors d'un raid militaire israélien dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Dans la soirée, un autre Palestinien a été tué après avoir blessé par balles trois personnes dans un café de Tel-Aviv.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 77 Palestiniens, 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.